В Волгограде осудили мужчину, расстрелявшего автобус №77





В Кировском районе Волгограда суд огласил приговор 27-летнему местному жителю, расстрелявшему автобус №77 из пневматического оружия. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина распивал в салоне спиртные напитки, а после начал угрожать другим пассажирам.

Конфликт возник после того, как одна из женщин сделала волгоградцу замечание. За это он приставил к её голове пистолет.

- Испугавшись, женщина вырвалась и направилась к водителю автобуса, чтобы сообщить о случившемся. В это время осужденный вышел из салона автобуса на остановке общественного транспорта «Кинотеатр Авангард», после чего произвел в сторону оставшейся в автобусе женщины 3 выстрела из пневматического пистолета через оконное стекло автобуса, — рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

В результате автобус оказался повреждён, а находящиеся внутри пассажиры лишь чудом не пострадали.

Отметим, избежать наказания волгоградцу не удалось. Вскоре он был задержан полицией. За хулиганские действия мужчина был приговорён судом к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор может быть обжалован.