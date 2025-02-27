Волгоградцу грозит по году в колонии за каждого прописанного в доме мигранта





В Новониколаевском районе Волгоградской области местный житель может получить три года в колонии за то, что прописал в своем доме троих уроженцев Азербайджана. По информации ГУ МВД России по региону, в отношении гостеприимного волгоградца готовятся возбудить уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ – фиктивная постановка на учет иностранного гражданина.

Факт совершения преступления был выявлен участковым в ходе очередной проверки. По данным Отделения МВД России по Новониколаевскому району, фигуранту уголовного дела 39 лет, а прописанные в его доме иностранные граждане фактически там никогда не проживали.

Вопрос о возбуждении уголовного решится по итогам проверки, организованной полицейскими.