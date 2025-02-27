Общество

В Волгограде к концу недели потеплеет до -2 градусов

Общество 27.02.2025 21:20
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27.02.2025 21:20


В Волгограде после недельной вьюги и устойчивого мороза потеплеет до -2º. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, теплая погода начнет радовать волгоградцев уже в первые дни весны – 1 и 2 марта. 

– 1 марта на дорогах областного центра ожидается гололедица. Ветер северный ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздух ночью составит -15...-17º. Однако, днем температура воздуха будет в пределах -4…-6º, – рассказали синоптики. 

2 марта ожидается без существенных осадков, но волгоградцам также советуют быть внимательными на дорогах в связи с гололедицей. Ночью и днем подует ветер северного направления с порывами до 6-11 м/с. Температура воздуха днем составит -2…-4º.

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