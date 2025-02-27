Роструд напомнил волгоградцам о ближайших продолжительных выходных





Ближайшие продолжительные выходные ждут волгоградцев в мае. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Роструд, в последний месяц весны работающие жители региона будут отдыхать по четыре дня фактически два раза подряд.

В ведомстве напомнили, что выходные выпадут на дни с 1 по 4 мая, а также с 8 по 11 мая.

Напомним, что в марте сокращенной рабочей недели по случаю 8 Марта в этом году не будет. Традиционный выходной за праздничную субботу власти перенесли на 13 июня.

Также, в первый месяц лета волгоградцев ждет еще четыре выходных дня подряд – с 12 по 15 июня.