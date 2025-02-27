Волжане отправили два УАЗика, коптеры и средства РЭБ для бойцов СВО





Жители Волжского Волгоградской области собрали для участников специальной военной операции груз гуманитарной помощи. Как сообщили V102.RU в администрации города-спутника, в составе партии - два автомобиля УАЗ, коптеры, средства РЭБ, 2,5 тонны продуктов питания и многое другое.





Благодаря неравнодушным гражданам, груз с самым необходимым оборудованием уже скомплектован и в ближайшее время отправится бойцам на Донецком направлении. Это уже 42-ой гуманитарный конвой, отправленный жителями Волжского.

Видео: администрация Волжского