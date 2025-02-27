Telegram: участников турнира по хоккею заселили в ледяную гостиницу под Волгоградом





Родители участников детского турнира по хоккею «Золотая шайба» пожаловались на плохие условия проживания их детей в Волгоградской области. По информации телеграм-канала «Осторожно, новости», многие из детей в результате слегли с высокой температурой.

– Родители участников соревнований пожаловались, что дети от 9 до 15 лет вынуждены жить в «ужасных условиях» во время хоккейного турнира «Золотая шайба» в Волгограде. В номерах +15, сквозняки, в комнатах и туалетах антисанитария: грязь, только холодная вода и тараканы, утверждают взрослые, – такой пост появился на канале сегодня, 27 февраля.





– Команды снимаются с соревнований, так как большинство детей болеют. В четверг сын приехал — в субботу у него уже поднялась температура. Все в ужасе от спартанских условий проживания детишек, — цитата из обращения родителей. По их информации, у 80% юных хоккеистов температура поднялась 38 градусов и выше.

Как стало известно ИА «Высота 102», участники «Золотой шайбы» были размещены все-таки не в Волгограде, а в Волжском. По данным организаторов турнира, детей заселили в гостиницу «Ахтуба», которая считается одной из лучших в городе.

В администрации гостиницы, в свою очередь, прокомментировали ситуацию, отметив, что условия проживания в «Ахтубе» оптимальные для всех постояльцев.

– Дети заболели не потому, что в номерах холодно, а потому, что инфекция в городе. Температура у детей поднимается до 39-ти. Условия в гостинице нормальные. Сегодня выезжали артисты, благодарили за все. Никаких жалоб не было, – сообщили в «Ахтубе».

Здесь также сообщили, что юные хоккеисты, о которых идет речь, по окончании турнира уже покинули гостиницу.

Фото: архив ИА «Высота 102»

Видео: Осторожно, новости / t.me