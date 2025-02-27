«Дом попугаев», бассейны и огромный фуд-молл: ЦПКиО Волгограда разработал концепцию развития

Архитекторы ЦПКиО Волгограда представят на градостроительном совете администрации города концепцию развития парка на ближайшие годы, передает V102.RU со ссылкой на пресс-службу ЦПКиО.

По их замыслу, на территории Центрального парка культуры и отдыха в Волгограде появится крытая оранжерея с «Домом попугаев», водный комплекс, огромный фуд-молл с национальными кухнями и благоустроенная набережная.





Строительство оранжереи площадью 350 кв. метров начнется уже в 2025 году. Она расположиться в центральной части парка возле «Свадебной карусели». В оранжерее, которая будет работать круглогодично, планируют собрать необычные растения и создать «Дом попугаев».

Также на территории ЦПКиО появится круглогодичный комплекс развлечений с видом на Волгу. Проект предусматривает строительство трех бассейнов общей площадью 1700 квадратных метров, один из них будет располагаться на втором этаже, а также пять разноуровневых горок. Здесь оборудуют всю необходимую инфраструктуру: раздевалки, туалеты, камеры хранения, шезлонги, теневые навесы, смотровые площадки и фуд-корты.

На пустующей территории вдоль склона Волги создадут культурно-гастрономическое пространство площадью 3,2 га с объектами общественного питания и развлечения. В их числе и фуд-молл с 12 национальными кухнями.





Обновят и существующую спортивную зону с батутами, скейт-парком, водными и снежными горками. Эта локация пополнится современным крытым тиром. В зоне экстремальных развлечений откроют новые аттракционы - «Русские горки» и «Башню свободного падения».

В ближайшие годы в парке появится и новое колесо обозрения высотой 120 метров. Этот аттракцион по высоте в России уступает только 140-метровому «Солнцу Москвы» на ВДНХ. В Волгограде на 120-метровое колесо будут установлены 68 кабинок, в каждую сможет поместиться до шести человек. С нового колеса обозрения будет открываться обширная панорама города, Мамаев Курган и Волго-Ахтубинская пойма, что недоступно для наблюдения на нынешнем колесе обозрения.

Фото: ЦПКиО