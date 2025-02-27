Малоизвестные факты о Волгоградском облсуде рассказали студентам





Студентам Волгоградского колледжа международного юридического института удалось побывать в архиве областного суда, где хранятся материалы по самым резонансным уголовным делам, которые рассматривались в Волгограде. Как пояснили в пресс-службе облсуда, будущие юристы и судьи получили доступ в архив в рамках проекта «Школа правового воспитания».





– Мероприятие было направлено на ознакомление будущих юристов с работой судебной системы и особенностями профессиональной деятельности судей и сотрудников аппарата судов. В начале экскурсии ребят встретили сотрудники Службы судебных приставов, обеспечивающие безопасность. Они провели досмотр, наглядно продемонстрировав порядок прохождения посетителей в здание суда, – рассказали в пресс-службе Волгоградского областного суда. – А непосредственно экскурсия началась с посещения архива суда, где хранятся материалы дел различной сложности и давности. Студенты узнали о порядке хранения документов и дел, многие из которых легли в основу различных телепередач.

Напомним, что многие громкие дела, которые рассматривались в Волгоградском областном суде, позже легли в основу популярной программы «Следствие вели...» с Леонидом Каневским.

Во время экскурсии студенты колледжа также узнали об истории здания, в котором располагается облсуд. Оно было построено по проекту архитектора И.А. Орешкина, Волгоградский областной суд здесь с 1953 года.





Разумеется, побывали студенты и в зале судебного заседания, узнав подробнее о том, в каком порядке проходит рассмотрение уголовных дел с участием коллегии присяжных.





– Руководитель регионального отделения «Российского объединения судей» Юткина Светлана Михайловна провела лекцию, посвященную основным аспектам работы судов и перспективам развития юридической профессии, а также рассказала о требованиях, предъявляемых к кандидатурам на должность судьи и замещение должности в аппарате суда. В завершение экскурсии учащиеся посетили музей Волгоградского областного суда, где ознакомились с артефактами, архивными документами, посвященными истории возникновения и развития судебной власти в Царицыне-Сталинграде-Волгограде, информацией о судьях – участниках Великой Отечественной войны, ветеранах судебной системы, о деятельности судов в период Великой Отечественной войны, – рассказали в пресс-службе.





Фото: архив ИА «Высота 102», пресс-служба Волгоградского областного суда