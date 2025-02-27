Общество

Малоизвестные факты о Волгоградском облсуде рассказали студентам

Общество 27.02.2025 12:10
0
27.02.2025 12:10


Студентам Волгоградского колледжа международного юридического института удалось побывать в архиве областного суда, где хранятся материалы по самым резонансным уголовным делам, которые рассматривались в Волгограде. Как пояснили в пресс-службе облсуда, будущие юристы и судьи получили доступ в архив в рамках проекта «Школа правового воспитания».


– Мероприятие было направлено на ознакомление будущих юристов с работой судебной системы и особенностями профессиональной деятельности судей и сотрудников аппарата судов. В начале экскурсии ребят встретили сотрудники Службы судебных приставов, обеспечивающие безопасность. Они провели досмотр, наглядно продемонстрировав порядок прохождения посетителей в здание суда, – рассказали в пресс-службе Волгоградского областного суда. – А непосредственно экскурсия началась с посещения архива суда, где хранятся материалы дел различной сложности и давности. Студенты узнали о порядке хранения документов и дел, многие из которых легли в основу различных телепередач. 

Напомним, что многие громкие дела, которые рассматривались в Волгоградском областном суде, позже легли в основу популярной программы «Следствие вели...» с Леонидом Каневским. 

Во время экскурсии студенты колледжа также узнали об истории здания, в котором располагается облсуд. Оно было построено по проекту архитектора И.А. Орешкина, Волгоградский областной суд здесь с 1953 года. 


Разумеется, побывали студенты и в зале судебного заседания, узнав подробнее о том, в каком порядке проходит рассмотрение уголовных дел с участием коллегии присяжных. 


– Руководитель регионального отделения «Российского объединения судей» Юткина Светлана Михайловна провела лекцию, посвященную основным аспектам работы судов и перспективам развития юридической профессии, а также рассказала о требованиях, предъявляемых к кандидатурам на должность судьи и замещение должности в аппарате суда. В завершение экскурсии учащиеся посетили музей Волгоградского областного суда, где ознакомились с артефактами, архивными документами, посвященными истории возникновения и развития судебной власти в Царицыне-Сталинграде-Волгограде, информацией о судьях – участниках Великой Отечественной войны, ветеранах судебной системы, о деятельности судов в период Великой Отечественной войны, – рассказали в пресс-службе.  


Фото: архив ИА «Высота 102», пресс-служба Волгоградского областного суда 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
27.02.2025 14:04
Общество 27.02.2025 14:04
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2025 13:33
Общество 27.02.2025 13:33
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2025 12:33
Общество 27.02.2025 12:33
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2025 12:13
Общество 27.02.2025 12:13
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2025 11:34
Общество 27.02.2025 11:34
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2025 11:33
Общество 27.02.2025 11:33
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2025 11:11
Общество 27.02.2025 11:11
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2025 10:07
Общество 27.02.2025 10:07
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2025 09:49
Общество 27.02.2025 09:49
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2025 09:31
Общество 27.02.2025 09:31
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.02.2025 09:19
Общество 27.02.2025 09:19
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2025 07:29
Общество 27.02.2025 07:29
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2025 07:18
Общество 27.02.2025 07:18
Комментарии

0
Далее
Общество
26.02.2025 21:47
Общество 26.02.2025 21:47
Комментарии

0
Далее
Общество
26.02.2025 21:11
Общество 26.02.2025 21:11
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:26
«Это тупиковый путь»: член ОП Сергей Жуков обвинил Госдуму в нежелании решать «собачий» вопросСмотреть фотографии
14:04
«Дом попугаев», бассейны и огромный фуд-молл: ЦПКиО Волгограда разработал концепцию развитияСмотреть фотографии
13:33
Может, за сутки успеют? Чиновникам грозит уголовное дело из-за отсутствия остановок на ул. КироваСмотреть фотографии
12:33
Запас снега в 100 тыс. тонн сделали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:13
Белоусов вручил военному из Волгоградской области золотую звезду Героя РоссииСмотреть фотографииCмотреть видео
12:10
Малоизвестные факты о Волгоградском облсуде рассказали студентамСмотреть фотографии
11:34
Проект памятника бойцам СВО на Мамаевом кургане согласуют с участниками спецоперацииСмотреть фотографии
11:33
Волгоградцам продавали сомнительные семена томатов и лукаСмотреть фотографии
11:19
В Волгограде осудили мужчину, расстрелявшего автобус №77Смотреть фотографии
11:11
«Сейчас прокурор приедет»: хутор под Волгоградом остался без теплаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:07
Роструд напомнил волгоградцам о ближайших продолжительных выходныхСмотреть фотографии
10:05
На «Красном Октябре» провели экскурсию для волгоградских гидовСмотреть фотографии
10:02
«Там просто ужас»: в Волгограде из-за повреждения водовода затопило проезд ДорожниковСмотреть фотографииCмотреть видео
10:00
В волгоградском УФСБ возбудили дело на пятерых работников депо РЖДСмотреть фотографии
09:49
В Волгограде медики рассказали о состоянии выжившего в жутком ДТП на 3-й ПродольнойСмотреть фотографии
09:32
Водитель иномарки погиб в железном месиве на Третьей продольной у ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:31
Волгоградец накопил многотысячную задолженность, занизив показания счетчикаСмотреть фотографии
09:30
Запрет на экспорт бензина вводят в России с 1 мартаСмотреть фотографии
09:19
В Волгограде на ликвидацию семи свалок выделили 2,7 млн рублейСмотреть фотографии
08:30
Колбаса и сосиски подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:50
Странный гул разбудил жителей Волжского 27 февраляСмотреть фотографии
07:29
В Котово вернули тепло в 18 многоэтажекСмотреть фотографии
07:18
Волгоградский вуз попал в 16-й санкционный пакет ЕССмотреть фотографии
06:21
Все марки бензина снова подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:47
В Волгограде разработали концепцию Комсомольского паркаСмотреть фотографии
21:31
Волгоградского генерала Попова хотят отправить в СИЗОСмотреть фотографии
21:11
В Волгоградской области похоронят погибшего на СВО отца шестерых детейСмотреть фотографии
20:48
ВОЦНТ возглавит новый директорСмотреть фотографии
20:29
Правила продажи домов и дач изменятся для волгоградцев с 1 мартаСмотреть фотографии
20:07
18 многоэтажек в Котово остались без теплаСмотреть фотографии
 