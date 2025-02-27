Пять ветеранов-фронтовиков стали почетными гражданами Камышина

В городе Камышин Волгоградской области почетными гражданами стали сразу пять участников Великой Отечественной войны, передает V102.RU.

Как сообщил глава города Станислав Зинченко, Камышинская городская дума на заседании сегодня, 27 февраля, присвоила звания «Почетный гражданин города Камышина» ветеранам-фронтовикам Раисе Дмитриевне Дундуковой, Екатерине Васильевне Ивановой, Владимиру Александровичу Маклецову, Алексею Васильевичу Струкову и Ивану Степановичу Тимощенко.

- Считаю, что в их лице мы сегодня благодарим всех ветеранов не только за Великую Победу, но и за вклад в развитие города, региона, страны, - написал Зинченко в своем Telegram-канале. - Мы обязаны помнить и уважать тех, кто сражался за нашу свободу, мир и будущее.

По словам городского главы, многие, кто сражались, уже после войны прошли большой путь в промышленности, медицине, науке, общественной деятельности, социальной и патриотической работе и являются настоящими героями.

Фото: Станислав Зинченко / t.me