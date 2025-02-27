В Волгограде запуск речного маршрута на Сарпинский отложили до 8 марта

Открытие речного маршрута «Волгоград – Культбаза» отложено на неделю из-за погодных условий. Запуск речных трамвайчиков на Сарпинский перенесено с 1 марта на 8-е, сообщили V102.RU в городской администрации.

- Решение принято по итогам комиссионного обследования речного пути – во время подготовки к старту навигации специалисты профильных служб зафиксировали образование крупных скоплений льда у береговой линии восточной части острова Сарпинского, - пояснили в мэрии причину переноса старта навигации.

Комиссия на теплоходе МО-103 обследовала весь маршрут с заходом к причалу Щучий проран. В целом, как отмечено, в русле реки препятствий для движения нет - вода чистая. Однако у причала отмечены ледяные торосы, которые образовались из-за морозов, установившихся в регионе в последние дни.

Из-за торосов теплоходы не могут производить безопасную высадку и посадку пассажиров.

В мэрии отметили, что теплоход «ОМ-153», который будет работать на данном маршруте, прошел техподготовку и готов к работе. Если погодные условия позволят, то 8 марта первые рейсы по маршруту «Волгоград – Культбаза» состоятся в 8.15 и 15.30.

Фото из архива V102.RU