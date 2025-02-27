Уроженцу Нехаевского района Волгоградской области Александру Нилову присвоено звание «Героя России». Как сообщает ИА «Высота 102», командир 90-й гвардейской танковой дивизии получил из рук министра обороны РФ высшую государственную награду страны – медаль «Золотая Звезда» и стал обладателем именного наградного оружия. Также ему было присвоено звание генерал-майора.





Торжественная церемония состоялась в Москве, накануне Дня защитники Отечества, где отметили отличившихся в ходе проведения СВО военнослужащих, и транслировалась на федеральных каналах. А уже на следующий день «Герой России» посетил свою малую родину и встретился с учениками Нехаевской средней школы.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на районную газету «Нехаевские вести», Александр Нилов с детства мечтал о карьере военного. Еще будучи подростком и преодолев серьезный конкурс, нехаевец поступил в Ульяновское гвардейское суворовское военное училище. Затем он стал курсантом Московского высшего общевойскового командного училища, а по его окончании лейтенант отправился нести службу в Челябинскую область.

Александр Нилов был командиром взвода, мотострелкового батальона, прежде чем стать командиром танковой дивизии. Во время службы офицер с золотой медалью окончил Московскую академию высшего командного состава. С 2014 года Александр Нилов не раз был на Донбассе. С самого начала спецоперации он честно исполняет свой долг в зоне спецоперации, находясь на сложных рубежах и стратегически важных направлениях.

На церемонии награждения военный вспомнил о своих товарищах.

– Единственное чувство, которое меня сейчас переполняет – это чувство гордости за свою дивизию. Потому что эта награда – не моя, это награда моего подразделения, моего соединения, – высказался Герой России. – На этой звезде пять лучиков – это пять общевойсковых полков моей дивизии. Центр – это артиллерийский полк моей дивизии, а мой – только номер.

Фото, видео: Министерство обороны РФ