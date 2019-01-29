Более 400 семей Волгоградского региона наблюдают за своим домом с помощью сервиса «Ростелекома»

Телеком 29.01.2019 16:42 Реклама
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29.01.2019 16:42
В Волгоградской области с начала прошлого года более 400 домохозяйств подключили услугу «Видеонаблюдение» от «Ростелекома». Рост числа пользователей сервиса обусловлен все большей востребованностью услуги в частном секторе региона, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.
«Ростелеком» предлагает услугу «Видеонаблюдение», как один из сервисов технологии «Умный дом», для удалённого контроля за жильем. Сервис предоставляет возможность просмотра изображения с камер через мобильное приложение, которое доступно на Android и IOS. Для удобства пользователей компания предоставляет опцию хранения записи в течение 7 дней.
Записи с камер видеонаблюдения транслируются в онлайн-режиме и по запросу клиента сохраняются в архиве на защищенном сервере компании. Сервис позволяет отслеживать изменения в кадре и отправлять клиентам уведомления в случае возникновения подозрительных движений или посторонних звуков, перекрытия обзора или отключения устройства. В приложении поддерживаются полноэкранный режим просмотра, сохранение скриншотов, скачивание видеофайлов в распространённых форматахи многое другое.
«Эта услуга продиктована самой жизнью, стремлением людей сделать свое жилье более безопасными, знать, что во время их отсутствия все в порядке. «Видеонаблюдение» позволяет круглосуточно, в режиме реального времени видеть все, что происходит в доме или квартире, на экране компьютера или смартфона. Важно, что и запись сохраняется не на устройстве пользователя, а в облачном хранилище», — отмечает директор по работе с массовым сегментом Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Черноиванов.
Получить дополнительную информацию об услуге «Видеонаблюдение», а также об акциях и тарифных планах, либо оставить заявку на подключение можно в офисах продаж и обслуживания Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком», по единому бесплатному номеру 8-800-1000-800, в Едином личном кабинете и на сайте компании.
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