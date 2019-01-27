В Волгограде вместе со страной отмечают 75-ю годовщину снятия блокады Ленинграда





Сегодня отмечается 75-я годовщина полного снятия военной блокады Ленинграда. По традиции к стеле «Ленинград» у подножия Мамаева кургана в Волгограде горожане приносят цветы и кусочки хлеба, сообщает ИА «Высота 102». На сегодняшний день в Волгограде действует общественная организация «Защитники и жители блокадного Ленинграда», в ее составе почти 200 человек. Всего в Волгоградской области проживает приблизительно 300 блокадников.





Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня – с 8 сентября 1941 до 27 января 1944 года. Битва за город на Неве, завершившаяся в августе 1944 года, унесла жизни около 1 миллиона советских солдат и 800 тысяч мирных жителей. Точное число ленинградцев, умерших от голода, историки не могут назвать до сих пор.



