В Волгограде вместе со страной отмечают 75-ю годовщину снятия блокады Ленинграда

От Сталинграда - до Великой Победы 27.01.2019 07:35
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27.01.2019 07:35
Сегодня отмечается 75-я годовщина полного снятия военной блокады Ленинграда. По традиции к стеле «Ленинград» у подножия Мамаева кургана в Волгограде горожане приносят цветы и кусочки хлеба, сообщает ИА «Высота 102». На сегодняшний день в Волгограде действует общественная организация «Защитники и жители блокадного Ленинграда», в ее составе почти 200 человек. Всего в Волгоградской области проживает приблизительно 300 блокадников.
Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня – с 8 сентября 1941 до 27 января 1944 года. Битва за город на Неве, завершившаяся в августе 1944 года, унесла жизни около 1 миллиона советских солдат и 800 тысяч мирных жителей. Точное число ленинградцев, умерших от голода, историки не могут назвать до сих пор.
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