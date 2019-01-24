Расследования

В Волгограде мать осуждена за обман дочери при продаже квартиры

Расследования 24.01.2019 09:43
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24.01.2019 09:43


Попытка 46-летней жительницы Волгограда Ирины Крочак мошенническим путем лишить свою дочь доли в квартире закончилась признанием женщины виновной в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксану Черединину. Установлено, что Ирина Крочак убедила свою 18-летнюю дочь выдать ей доверенность на право продажи двухкомнатной квартиры по улице Двинской, находившейся в собственности обеих в равных долях. Мать обещала дочери купить ей отдельную квартиру. Не дождавшись исполнения обещания, девушка отозвала доверенность. 
Зная о том, что доверенность является недействительной, Ирина Крочак переоформила часть жилья дочери на свою подругу, якобы продав за 200 тысяч рублей долю в квартире стоимостью свыше 1 миллион 250 тысяч рублей. Затем дама попыталась переоформить право собственности на вторую часть квартиры на себя. Однако регистрация сделки была приостановлена в связи с поступлением в ТУ Росреестра сведений о наложении запрета на регистрацию. С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения, Центральный районный суд приговорил Ирину Крочак к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор вступил в законную силу.


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