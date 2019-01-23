



Сотрудниками ФСБ России во взаимодействии с МВД и Росгвардией в 32 регионах пресечена деятельность 86 оружейников, которые работали в подпольных мастерских. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщает сегодня Центр общественных связей ФСБ России. Как стало известно информагентству, лица, причастные к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия, изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту в различных субъектах страны, задержаны и в Волгоградской области.





По адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Из незаконного оборота изъято 197 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (18 автоматов, 126 пистолетов и револьверов, 16 пистолетов-пулеметов, 38 карабинов и винтовок), реактивный огнемет "РПО-А "Шмель", 2 ручных противотанковых гранатомета "РПГ-26", 11 ручных осколочных гранат, 33 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), 88 электродетонаторов, около 300 основных частей к оружию, более 10000 патронов различного калибра и свыше 9000 комплектующих для их изготовления.





Прекращена деятельность 9 подпольных мастерских по модернизации оружия и производству боеприпасов.

По результатам экспертиз будут приняты решения о возбуждении уголовных дел за незаконный оборот оружия, незаконный оборот взрывчатых веществ и незаконное изготовление оружия.



