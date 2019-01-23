Происшествия 23.01.2019 15:07
5490 6
23.01.2019 15:07
Сотрудниками ФСБ России во взаимодействии с МВД и Росгвардией в 32 регионах пресечена деятельность 86 оружейников, которые работали в подпольных мастерских. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщает сегодня Центр общественных связей ФСБ России. Как стало известно информагентству, лица, причастные к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия, изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту в различных субъектах страны, задержаны и в Волгоградской области.
По адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
Из незаконного оборота изъято 197 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (18 автоматов, 126 пистолетов и револьверов, 16 пистолетов-пулеметов, 38 карабинов и винтовок), реактивный огнемет "РПО-А "Шмель", 2 ручных противотанковых гранатомета "РПГ-26", 11 ручных осколочных гранат, 33 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), 88 электродетонаторов, около 300 основных частей к оружию, более 10000 патронов различного калибра и свыше 9000 комплектующих для их изготовления.
Прекращена деятельность 9 подпольных мастерских по модернизации оружия и производству боеприпасов.
По результатам экспертиз будут приняты решения о возбуждении уголовных дел за незаконный оборот оружия, незаконный оборот взрывчатых веществ и незаконное изготовление оружия.
Реклама
Популярное по теме
28.12.2018 11:26
23976 12
04.01.2019 13:23
16993 0
30.12.2018 11:03
13505 0
В Волгограде пассажирский автобус не доехал до конечной из-за ДТП23.01.2019 14:49
Происшествия 23.01.2019 14:49
552 5 Обсудить
В Волгограде среди бела дня поймали пьяного водителя без прав23.01.2019 14:17
Происшествия 23.01.2019 14:17
770 5 Обсудить
Задержаны подозреваемые в краже мусорных баков на юге Волгограда23.01.2019 13:18
Происшествия 23.01.2019 13:18
7574 6 Обсудить
В Волгограде задержали пенсионера, скрывшегося после ДТП с пешеходом23.01.2019 10:44
Происшествия 23.01.2019 10:44
4801 6 Обсудить
Полиция поймала волгоградца при закладке наркотиков в тайники23.01.2019 09:24
Происшествия 23.01.2019 09:24
2519 6 Обсудить
В Волгограде вынесли приговор участнику жестокой драки22.01.2019 16:13
Происшествия 22.01.2019 16:13
8280 3 Обсудить
В Волгограде полиция напомнила приметы поджигателя лифтов22.01.2019 12:35
Происшествия 22.01.2019 12:35
3657 1 Обсудить
В Волгограде полиция разыскивает водителя, который сбил человека и скрылся с места аварии22.01.2019 10:50
Происшествия 22.01.2019 10:50
3257 2 Обсудить
В Волгограде предпринимателя задержали за попытку щедро «дать» полицейскому22.01.2019 10:36
Происшествия 22.01.2019 10:36
3840 4 Обсудить
В Волгоградской области на пожаре погиб двухлетний ребенок22.01.2019 09:27
Происшествия 22.01.2019 09:27
2038 0 Обсудить
Стала известна причина смерти мужчины на улице в Волжском21.01.2019 16:35
Происшествия 21.01.2019 16:35
1796 1 Обсудить
В Волгограде пьяный мужчина выстрелил в бывшую жену и покончил жизнь самоубийством21.01.2019 14:52
Происшествия 21.01.2019 14:52
7359 6 Обсудить
В Волгоградской области двое пенсионеров погибли от отравления угарным газом21.01.2019 13:14
Происшествия 21.01.2019 13:14
6440 2 Обсудить
В Волгоградской области безработный селянин отобрал кошелек у пенсионера21.01.2019 12:06
Происшествия 21.01.2019 12:06
780 5 Обсудить
В Волгоградской области машина сбила школьника во дворе21.01.2019 10:09
Происшествия 21.01.2019 10:09
1326 6 Обсудить
Реклама