Легенда волгоградского футбола Олег Веретенников стал тренером «Ротора -2»

Спорт 22.01.2019 11:51
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22.01.2019 11:51
У «Ротора -2» поменялся главный тренер. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе волгоградского клуба, главным тренером команды-дубля стал Олег Веретенников. Он сменил на этом посту Игоря Меньщикова, который возглавил основной состав сине-голубых. Помогать тренировать игроков «Ротора - 2» Веретенникову будут знаменитые игроки Валерий Бурлаченко и Николай Олеников.
Напомним, прославленный игрок «Ротора» Олег Веретенников с прошлого года занимал в клубе должность тренера-селикционера.
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