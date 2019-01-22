Легенда волгоградского футбола Олег Веретенников стал тренером «Ротора -2»





У «Ротора -2» поменялся главный тренер. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе волгоградского клуба, главным тренером команды-дубля стал Олег Веретенников. Он сменил на этом посту Игоря Меньщикова, который возглавил основной состав сине-голубых. Помогать тренировать игроков «Ротора - 2» Веретенникову будут знаменитые игроки Валерий Бурлаченко и Николай Олеников.

Напомним, прославленный игрок «Ротора» Олег Веретенников с прошлого года занимал в клубе должность тренера-селикционера.