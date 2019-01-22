Волгоградцы активно скачивают рассекреченные данные с сайта ФНС

Экономика 22.01.2019 11:50
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22.01.2019 11:50
Сведения, ранее относившиеся к налоговой тайне, активно скачивают с сайта ФНС, в том числе и волгоградские налогоплательщики, сообщает ИА "Высота 102". По данным ФНС России, за пять месяцев информацию, которая еще недавно относилась к налоговой тайне, скачали 216 тысяч раз. Речь идет об электронном сервисе "Риски бизнеса", который позволяет налогоплательщикам получать комплексную информацию о своих контрагентах и выбирать надежных партнеров для успешной работы.
В частности, в разделе "Прозрачный бизнес" сервиса "Риски бизнеса" размещена информация, которая ранее относилась к налоговой тайне, а именно: сведения о среднесписочной численности работников юридических лиц, специальных налоговых режимах, применяемых компаниями, об участии организаций в консолидированной группе налогоплательщиков по состоянию на 31 декабря 2017 года, о суммах налогов и сборов, уплаченных организациями, сведения о суммах доходов и расходов организаций по данным бухгалтерской отчетности за 2017 год, о суммах недоимки, задолженности по налогам и сборам организаций и сведения о наличии налоговых правонарушений, которые образовались по состоянию на 31 декабря 2017 года, и не уплачены по состоянию на 1 октября 2018 года.
Напомним, что размещение таких сведений стало возможным благодаря поправкам, внесенным Федеральным законом от 1 мая 2016 года № 134-ФЗ в статью 102 Налогового кодекса.
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