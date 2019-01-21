Экология

Присоседились: регоператор озадачил волгоградцев своим подходом к уборке мусорной площадки

Экология 21.01.2019 14:42
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21.01.2019 14:42


Курьезная ситуация с уборкой мусорной площадки от накопившихся отходов сложилась на улице Еременко,110 в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" местные жители, мусор здесь не вывозился несколько дней. Безуспешными оказались попытки людей "достучаться" до регоператора - ООО "Управления отходами - Волгоград".  Звонки на "горячую линию" ситуацию не изменили: забитые мусором старые контейнеры и куча отходов остались на прежнем месте. Однако рядом с захламленной площадкой появились новые контейнеры регоператора. Примечательно, что новые пластиковые емкости поставили, а вот крышки на них открыть, видимо, забыли. Это очень озадачило местных жителей, которые пытаются найти в этом какой-то смысл.
"Может эти пластиковые контейнеры поставили здесь для красоты? А может это намек на то, что это не наше и убирать мы здесь не будем?", - недоумевают жильцы. 


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