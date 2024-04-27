Пасхальный ажиотаж или сбой поставок? В магазинах Волгограда опустели полки с яйцами

В магазинах Волгограда горожане опустошают полки с яйцами. Как сообщает V102.RU, опустели прилавки с этим продуктом питания преимущественно в сетевых магазинах торговой сети «Магнит». С чем это связано - неизвестно.





На фотографиях, сделанных в магазинах этой сети в Дзержинском и Краснооктябрьском районах Волгограда видно, что покупатели почти подчистую скупили яйца по 99 рублей, по 125 и 139 рублей за десяток. Можно было предположить, что горожане под воздействием волшебного слова «скидки» решили закупиться этим продуктом к Пасхе.









Однако это версия становится нежизнеспособной после посещения магазинов другой сети, где яйца в изобилии, причем по таким же ценам.





Так, к примеру, в магазине на проезде Дорожников в Волгограде дефицита этого продукта не наблюдается, как и на прилавках этой же торговой сети в Волжском.





Напомним, что Пасха в этом году выпадает на 5 мая. На прошлой неделе ФАС России предупредила производителей яиц о сдерживании ценовой политики в отношении этого популярного продукта в связи с предстоящей Пасхой.

В Волгоградской области по последним статистическим данным средняя стоимость десятка яиц составила 116,86 рубля за десяток. Это на 1,22% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

Фото читателей V102.RU

