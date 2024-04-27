Андрей Бочаров отправился вплавь по Волге оценить масштаб обводнения





Губернатор Волгоградской области 27 апреля проводит выездное совещание на борту речного судна. Как сообщает ИА «Высота 102», главной темой на повестке у Андрея Бочарова сегодня значатся вопросы обводнения Волго-Ахтубинской поймы, строительства водопропускных сооружений, расчистки и реабилитации ериков и озер, развития прибрежной территории.

Как было отмечено в ходе совещания, которое началось этим утром, за последние семь лет наполнение водных объектов Волго-Ахтубинской поймы увеличилось с 40-45% до 85%. В период весенних сбросов вода активно заходит туда, где проведена расчистка. К концу 2024 года в пойме восстановят 90% ериков и озер.

– При таком сбросе воды еще 7 лет назад наполнение было всего 40-45 %, а сегодня уже до 85%, – подчеркнул Андрей Бочаров. – Вода удерживается при помощи водопропускных сооружений – их уже построено порядка 60. Важно, чтобы все запланированные мероприятия были выполнены. Оставшиеся 10% объектов плюс планы работы на перспективу будут включены в новую программу по водным объектам, куда входит Волга и Волго-Ахтубинская пойма. Надо понимать, что период маловодья наступил. Сколько он продлится — даже ученые имеют разные мнения. Поэтому самая главная задача — расчистка русел, проведение реабилитации, создание ВПС, так мы сможем удержать воду и обеспечить экологический баланс.





Напомним, что на этой неделе Волжская ГЭС работает в режиме максимальных сбросов воды — сбросы составляют более 26 тысяч кубометров в секунду. В таком режиме гидроузел будет работать, по прогнозам, до 27 апреля. По информации обладмина, вода уже зашла в ерики и озера, при этом быстрее всего обводняются объекты, на которых благодаря федеральному и региональному проектам «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» выполнены работы по расчистке и экологической реабилитации.





Фото: администрация Волгоградской области