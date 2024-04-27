В Волгограде уволен врио главы областного ГИБДД Валерий Удодов

В Волгограде произошла очередная громкая отставка в органах внутренних дел. 27 апреля стало известно об увольнении с поста временно исполняющего обязанности начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области Валерия Удодова. Информацию об отставке полковника полиции ИА «Высота 102» подтвердили несколько источников в правоохранительных органах.

Отметим, что официально об увольнении Валерия Удодова на момент публикации не сообщали в региональном Главке полиции. Получить комментарий в пресс-службе ГУ МВД оперативно не удалось.

Тем временем, в социальных сетях обсуждаются слухи о том, что Валерий Удодов уволен по отрицательным мотивам. ИА «Высота 102» сообщит достоверную информацию, как только она станет известна.

Напомним, полковник полиции Валерий Удодов был назначен на должность врио начальника УГИБДД ГУ МВД России в июле 2023 года. Он сменил на посту Александра Степанова, уволенного после скандала с поездкой на служебном авто певицы Анет Сай. Сам Степанов, по недавним сведениям, был задержан сотрудниками СУ СКР в рамках уголовного дела.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области