В Волгограде сегодня, 27 апреля, подведены итоги электронного аукциона на разработку проектной документации по строительству второй очереди первого пускового комплекса мостового перехода через Волгу в Волгограде.

Как сообщает V102.RU со ссылкой на протокол работы комиссии, всего поступило четыре заявки от претендентов, но одна была отклонена по причине несоответствия участника закупки требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ.

Из трех оставшихся компаний выбрали одну, которая предложила наименьшую цену в 130 миллионов рублей. Напомним, что начальная цена закупки была указана в размере 160,5 миллиона рублей.

Отметим, что на этом этапе результаты конкурса публикуются в обезличенном виде. Название компании-победителя, которая выполнит проект, разместят позже.

Первый пролет мостового перехода через Волгу с развязками строился 13 лет и был открыл 10 октября 2009 года. Что касается второго пролета, то были вбиты лишь железобетонные опоры, которые стоят до сих пор. В технической документации уточняется, что эти опоры будут использованы в дальнейшем строительстве.

Проект должен быть разработан до 30 июня 2025 года. Строительство планируют начать в 2026 году.

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU