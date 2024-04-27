Общество

В Волгограде прошел рейд по контейнерным площадкам

Общество 27.04.2024 11:17
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27.04.2024 11:17


Сотрудники регоператора совместно с представителями Общероссийского народного фронта провели рейд по контейнерным площадкам Волгограда на предмет нарушений при обращении с крупногабаритными отходами.

Как сообщает V102.RU, с наступлением весны традиционно увеличивается объем не только крупногабаритных отходов, но и сезонного мусора – веток, листвы, а также строительных отходов, которые не должны попадать на площадки для коммунальных отходов. Ряд таких нарушений был обнаружен специалистами регоператора и общественниками в Центральном районе города.



– В уборке твердых коммунальных отходов идет системная работа, а вот что касается запрещенного мусора для площадок – строительных отходов и веток – здесь есть определенные проблемы, – признает сопредседатель регионального штаба ОНФ Антон Лукаш. – Мы приняли совместные решения, в исполнении которых региональный оператор выделил дополнительную тяжелую технику и создал дополнительные бригады на работу по ликвидации данных участков.

Сейчас в уборке крупногабаритных отходов задействовано свыше 50 единиц техники: самосвалы, погрузчики, ломовозы.

В процессе рейда зафиксированы нарушения на площадках возле многоквартирных домов по улицам Чапаева, 18, Невская, 12 и Пархоменко, 45. На отсеках под КГО и рядом с площадками  можно было увидеть стройотходы, горы веток и резиновые шины.

– Необходимо сказать, что ветки очень опасны, потому что легко воспламеняются. Поблизости множество домов и транспортных средств, которые могут пострадать от случайного возгорания из-за неправильного обращения с отходами, – предупреждает жителей города заместитель исполнительного директора ООО «ЭкоЦентр» Наталья Горковенко. – Ветки важно правильно упаковывать: для того, чтобы их вывезли, необходимо связать в вязанку не более 60 см.

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