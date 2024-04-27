Жительница города Камышина Волгоградской области Светлана Ивченко выступила с обращением к землякам в связи с ситуацией на городском кладбище. По словам матери погибшего бойца СВО Максима Ивченко, возле могил солдат на Аллее Славы в эти дни регулярно скапливаются горы мусора. Женщина призывает камышан трепетнее отнестись к захоронениям героев.

Так, рассказала Светлана, 20 апреля вместе родными других солдат, погибших при исполнении воинского долга, она приехала на кладбище Камышина, чтобы навести порядок перед предстоящими праздниками. На уборку мусора, разбросанного возле захоронений на Аллее Славы, в итоге ушло четыре часа.

– Нас желающих, чтобы участок содержался по-армейски, пришло немало, но мусора было очень много. Все стихийные свалки, созданные вокруг Аллеи Славы недонёсками-пофигистами, тоже собрали в одну большую кучу, – вспоминает Светлана. – А сегодня опять кладбищенский мусор вываливают рядом с могилами ребят!

Одного из таких «недонёсков», как выражается Светлана, застали за грязным делом накануне, 26 апреля, вечером.

– Этот пофигист, проехав отведенное под ТБО место на машине, остановился, вытащил два ведра и высыпал. На замечание папы Максима он ответил: «Не домой же везти!». После этого он спокойно сел в машину и уехал, – с сожалением вспоминает женщина. – Какое неуважение к усопшим! Я уже не говорю, что вывалил почти на Аллее Славы, у высаженных деревьев.

Негодуя мать погибшего героя адресует вопрос в камышанам:

– Это вы с таким своим отношением к усопшим требуете от администрации города наведения чистоты?! Хотите видеть город ухоженным?!

По ее словам, в МБУ «Благоустройство» при всем этом трепетно относятся к воинскому участку городского кладбища – собранный родными возле могил солдат мусор работники предприятия вывозят в тот же день.

– У них здесь тоже родственные захоронения есть. И к этому городу мертвых отношение у них особое, – говорит Светлана Ивченко. – Мы очень часто бываем на городском кладбище и видим, как машина и трактор МБУ бегают, именно бегают, вывозя мусор, складированный в установленном месте ТБО. Они даже вручную убирают мусор там, где его оставляют нерадивые «подсебятники», убрав родственное захоронение.

Со слов сотрудников муниципального предприятия, к 27 апреля они собрали и вывезли почти 400 кубометров мусора. При этом большая часть объема собрана с мест, не предназначенных для ТБО.

– Скоро Пасха, грядут длинные майские выходные, и нескончаемый людской поток пойдет облагораживать захоронения. Пожалуйста, люди добрые, относитесь к святости достойно. Мы все смертны. Чисто не там, где метут, а там, где не сорят! – обращается к землякам Светлана Ивченко.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что по инициативе Светланы Ивченко в Камышине планируют возвести часовню в память о жителях Камышина, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.