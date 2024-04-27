Уголовное дело о нападении на раненого участника СВО в Волгограде взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, передает V102.RU. Как сообщили в СКР, глава ведомства поручил доложить ему промежуточные результаты следствия.

- Председатель Следственного комитета дал поручение руководителю СУ по Волгоградской области Семенову В.И. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, - сообщили в ведомстве.

Напомним, нападение на участника специальной военной операции, который был отправлен в Волгоград в связи с ранением, было совершено в Дзержинском районе в ночь с 31 марта на 1 апреля.

Злоумышленники нанесли мужчине несколько ударов, а потом отобрали телефон и банковскую карту, с которой затем сняли сумму в размере 3 238 944 рублей – заработную плату и социальные выплаты участника спецоперации.

На данный момент установлен только один из нападавших. Им оказался 16-летний подросток, которого заключили в СИЗО.

По информации следственных органов, как стало известно V102.RU, нападавших было двое. Розыск второго участника грабежа продолжается.