Расследования

Бастрыкин затребовал результаты по делу о нападении на участника СВО в Волгограде

Расследования 27.04.2024 12:05
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27.04.2024 12:05


Уголовное дело о нападении на раненого участника СВО в Волгограде взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, передает V102.RU. Как сообщили в СКР, глава ведомства поручил доложить ему промежуточные результаты следствия.

- Председатель Следственного комитета дал поручение руководителю СУ по Волгоградской области Семенову В.И. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, - сообщили в ведомстве.

Напомним, нападение на участника специальной военной операции, который был отправлен в Волгоград в связи с ранением, было совершено в Дзержинском районе в ночь с 31 марта на 1 апреля.

Злоумышленники нанесли мужчине несколько ударов, а потом отобрали телефон и банковскую карту, с которой затем сняли сумму в размере 3 238 944 рублей – заработную плату и социальные выплаты участника спецоперации.  

На данный момент установлен только один из нападавших. Им оказался 16-летний подросток, которого заключили в СИЗО.

По информации следственных органов, как стало известно V102.RU, нападавших было двое. Розыск второго участника грабежа продолжается. 

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