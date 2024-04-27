Общество

В Волжском выделили 58 млн рублей на ремонт моста на остров Зеленый

Общество 27.04.2024 10:43
0
27.04.2024 10:43


До конца 2024 года в Волжском должен быть отремонтирован мост через Ахтубу на остров Зеленый. Сооружение было построено 60 лет назад и давно нуждалось во внимании специалистов. Накануне власти объявили о поиске подрядчика для исполнения работ.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проектно-сметную документацию, компании, отобранной по итогу электронного аукциона, предстоит демонтировать старый асфальт, укрепить пролётные строения, восстановить железобетонные опоры и обустроить сеть эффективного водоотведения.

На финальном этапе будет уложено новое многослойное асфальтовое покрытие, а также установлены перильные ограждения, обновлены подъезды к мосту и нанесена разметка. В общей сложности работы развернутся на участке протяжённостью порядка 300 метров. На эти цели из бюджета выделено 58 млн рублей.

Отметим, заявки на участие в аукционе принимаются до 14 мая. Объект должен быть сдан в эксплуатацию в ноябре 2024 года.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
27.04.2024 13:11
Общество 27.04.2024 13:11
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2024 12:53
Общество 27.04.2024 12:53
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2024 12:38
Общество 27.04.2024 12:38
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2024 11:49
Общество 27.04.2024 11:49
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2024 11:17
Общество 27.04.2024 11:17
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2024 11:17
Общество 27.04.2024 11:17
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.04.2024 09:37
Общество 27.04.2024 09:37
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2024 09:22
Общество 27.04.2024 09:22
Комментарии

0
Далее
Общество
26.04.2024 21:31
Общество 26.04.2024 21:31
Комментарии

0
Далее
Общество
26.04.2024 21:11
Общество 26.04.2024 21:11
Комментарии

0
Далее
Общество
26.04.2024 20:55
Общество 26.04.2024 20:55
Комментарии

0
Далее
Общество
26.04.2024 19:55
Общество 26.04.2024 19:55
Комментарии

0
Далее
Общество
26.04.2024 18:33
Общество 26.04.2024 18:33
Комментарии

0
Далее
Общество
26.04.2024 18:18
Общество 26.04.2024 18:18
Комментарии

0
Далее
Общество
26.04.2024 17:12
Общество 26.04.2024 17:12
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:11
Бочаров анонсировал новый 10-летний план восстановления водных объектовСмотреть фотографии
12:53
В Волгоградской области с 1 мая изменится маршрут электрички «Волгоград-I – Чернышков»Смотреть фотографии
12:38
Пасхальный ажиотаж или сбой поставок? В магазинах Волгограда опустели полки с яйцамиСмотреть фотографии
12:34
Двоим волгоградцам грозит срок за приют девяти мигрантовСмотреть фотографии
12:22
В Волгограде пассажиры забили до смерти 18-летнего водителя таксиСмотреть фотографии
12:05
Бастрыкин затребовал результаты по делу о нападении на участника СВО в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:49
В Волгограде уволен врио главы областного ГИБДД Валерий УдодовСмотреть фотографии
11:17
Андрей Бочаров отправился вплавь по Волге оценить масштаб обводненияСмотреть фотографии
11:17
В Волгограде прошел рейд по контейнерным площадкамСмотреть фотографииCмотреть видео
10:45
В Волгограде не подтвердились сообщения о пожаре на крупном складе «Озон»Смотреть фотографииCмотреть видео
10:43
В Волжском выделили 58 млн рублей на ремонт моста на остров ЗеленыйСмотреть фотографии
10:43
Банк Уралсиб вошел в топ-10 лучших автокредитов без первоначального взносаСмотреть фотографии
10:03
Иномарка сбила двух подростков на мопеде в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:52
«Отжался, поднялся, победил»: баскетбольный турнир памяти Евгения Тарана стартовал в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:37
Нулевую продольную перекроют в Волгограде из-за марафонцевСмотреть фотографии
09:22
Группу теневых банкиров во главе с пенсионеркой задержали в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:22
«Жила с ней почти полгода»: хирурги достали из ноги волгоградки швейную иголкуСмотреть фотографии
06:40
«Не заметила, как убила семью»: москвичку осудили на 9 лет за гибель троих человек под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:31
Волгоград с Симферополем свяжет частный поездСмотреть фотографии
21:11
В Волжском у здания ЗАГСа компанию «Влюбленным» составит семейная пара пенсионеровСмотреть фотографии
20:55
Выгорел весь первый этаж: в Волгограде вновь вспыхнуло аварийное общежитие на ул. СаушинскойСмотреть фотографииCмотреть видео
20:37
На Третьей продольной в Волгограде легковушка с детьми «врубилась» в самосвалСмотреть фотографии
20:09
Журналисты побывали в доме, где готовили теракты подростки из ВолжскогоСмотреть фотографии
19:55
Опасные бабочки готовы массово размножиться в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:55
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовыхСмотреть фотографии
18:33
Центр Волгограда станет пешеходным на майские праздникиСмотреть фотографии
18:18
Волгоградцы почтили память героев-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭССмотреть фотографии
17:12
Нового регоператора по отходам выберут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:01
«Проснись и действуй»: волгоградским студентам предложили карьеру нефтепереработчиковСмотреть фотографии
16:49
В Волгоградской области с несостоявшегося офицера взыскали 470 тыс. рублей за обучениеСмотреть фотографии
 