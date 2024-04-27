В Волжском выделили 58 млн рублей на ремонт моста на остров Зеленый





До конца 2024 года в Волжском должен быть отремонтирован мост через Ахтубу на остров Зеленый. Сооружение было построено 60 лет назад и давно нуждалось во внимании специалистов. Накануне власти объявили о поиске подрядчика для исполнения работ.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проектно-сметную документацию, компании, отобранной по итогу электронного аукциона, предстоит демонтировать старый асфальт, укрепить пролётные строения, восстановить железобетонные опоры и обустроить сеть эффективного водоотведения.

На финальном этапе будет уложено новое многослойное асфальтовое покрытие, а также установлены перильные ограждения, обновлены подъезды к мосту и нанесена разметка. В общей сложности работы развернутся на участке протяжённостью порядка 300 метров. На эти цели из бюджета выделено 58 млн рублей.

Отметим, заявки на участие в аукционе принимаются до 14 мая. Объект должен быть сдан в эксплуатацию в ноябре 2024 года.

Фото из архива ИА «Высота 102»