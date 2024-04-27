После зимней «командировки» в озеро ЦПКиО вернулись черепашки





В Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) Волгограда после зимовки вернулись обитатели местного озера – черепашки. Холодное время года пресмыкающиеся провели в теплых аквариумах.

– Уход за пресмыкающимися и их питание обеспечат сотрудники парка, – рассказали в пресс-службе ЦПКиО. – В озере черепахи пробудут до середины осени – с наступлением холодов они снова переедут в традиционное место зимовки.





Напомним, что озеро, где обитают черепахи, находится возле аттракциона «Рыбалка».

Фото: предоставлены пресс-службой парка