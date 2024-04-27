



Воспитанники студии балетного искусства театра «Царицынская опера» готовятся к отчетному концерту «Шаг к мечте», который состоится 26 мая. Год назад были достигнуты соглашения с благотворительным фондом «Илзе Лиепа» и началась работа. В XX-ом юбилейном сезоне юные артисты балета приняли участие во всех балетных и некоторых репертуарных спектаклях, сказках. И финальный праздник балета будет посвящён детям, которые выступят на большой сцене для зрителей.

Напомним, открытие студии балетного искусства ГБУК ВГТ «Царицынская опера» стало продолжением творческой встречи с благотворительным фондом «Илзе Лиепа», прошедшей в мае 2023 года. Тогда волгоградцы и гости города стали участниками просветительского проекта «Русский балет навсегда», целью которого является популяризация российского классического наследия, развитие классических танцевальных традиций, формирование современного российского хореографического языка, открытие новых имен.





Занятия в студии проводят профессиональные практикующие артисты балета. Сформированы три группы детей по возрасту и навыкам: младшая, средняя и старшая. Более тридцати детей заканчивают театральный сезон вместе с профессиональными артистами. Воспитанница старшей группы Полина Акимова с нового года перешла в труппу артистов балета театра «Царицынская опера», две девочки поступили в хореографические учебные учреждения. Так, исполнительница главной партии Мари в балете «Щелкунчик» Нина Кривцова поступила в Академию танца Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге, а Ева Горбанёва в Ростовский колледж искусств.





— Проделана большая работа результатом которой стало участие детей в спектаклях: «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик» П. Чайковского, «Дон Кихот» Л. Минкуса, «Кармина Бурана» К. Орфа, «Жизель» А. Адана и других, — рассказала старший преподаватель студии балетного искусства, солистка театра «Царицынская опера» Ксения Гринева. – Танцевали в репертуарных спектаклях не только юные артисты из средней и старшей группы, но и малыши.

Сейчас у воспитанников студии балетного искусства очень ответственный период подготовки к отчётному концерту. Занятия проходят на постоянной основе даже в праздничные дни. «Шаг к мечте» – концерт, посвящённый только юным артистам балета. В этот день они будут главные виновниками торжества. Каждая группа выбрала для себя программу выступлений, в которую вошли танцевальные номера из классических балетных постановок. В театре сложились прекрасные возможности для раскрытия творческого потенциала каждой возрастной группы воспитанников студии.





В программе: вальс цветов из балета «Спящая красавица» П. Чайковского, «Пиццикато» из балета «Сильвия» Л. Делиба, па-де-де Голубая птица и принцесса Флорина из балета «Спящая красавица» П. Чайковского, вариации: Эсмеральды из балета «Эсмеральда» Ц. Пуни, Одилии из балета «Лебединое озеро» П. Чайковского, Кармен из балета «Кармен-сюита» Р. Щедрина, куклы, Сванильды из балета «Коппелия» Л. Делиба, Амура из балета «Дон Кихот» Л. Минкуса, Генриетты из балета «Раймонда» А. Глазунова и другие. Младшая группа студии представит номера: «Весна», «Утро» из сюит «Пер Гюнт» Э. Грига, «Танцы кукол» (вальс-шутка) Д. Шостаковича, вариация жемчужин из балета «Конек-Горбунок» Ц. Пуни.





Первый год наиболее сложный по многим организационным моментам. Но педагоги и ученики успешно со всем справились. Преподаватели студии – солисты балетной труппы имеют не только хореографическое образование, большой опыт работы на сцене, в том числе и за рубежом, но и навыки педагогической работы. С детьми занимаются Ксения Гринева, Карина Хайруллина, Кристина Кочетова, заслуженный артист РФ Алексей Михеев. Примечательно, что Кристина и Алексей – известная балетная пара, участники нескольких сезонов шоу «Большой балет» специально переехали в Волгоград развивать балетное искусство. Родители воспитанников студии принимали активное участие и рады за успехи детей.

— Мы нацелены на успех и видим прекрасные результаты совместного труда детей, родителей и преподавателей, — отметила руководитель балетной студии Кристина Кочетова. — Все мы получаем огромное удовольствие от процесса обучения. Дети получили уникальные возможности не только приобрести профессиональные навыки, но и продемонстрировать их на сцене театра «Царицынская опера». Так с юных лет в студии прививается культура, любовь к театру, искусству, духовные и нравственные ценности.

Реклама. ГБУК Волгоградский государственный театр «Царицынская опера», ИНН 3442071412