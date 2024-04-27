Общество

В Волгограде прощаются с погибшим при сплаве на байдарке Алексеем Кобызевым

Общество 27.04.2024 14:10
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27.04.2024 14:10


В Волгограде сегодня, 27 апреля, прощаются с погибшим при сплаве на байдарке Алексеем Кобызевым. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», директор компании «АСК «Дельта», а также двое его сотрудников пропали без вести 21 апреля, 24 апреля Алексея Кобызева нашли погибшим на берегу Волги в Астраханской области, его 24-летнего сотрудника – в Волгоградской области, об обнаружении третьего пока не сообщалось. 

По информации Объединенной федерации сверхлегкой авиации России, Алексей Кобызев занимал в организации должность заместителя президента. Он также являлся руководителем Волгоградского регионального отделения ОФ СЛА России, был членом Общественного совета при Росавиации.  

– Алексей Борисович начал летать студентом Волгоградского института инженерно-строительного в 1983 году. С 1989 член сборной СССР, а затем и России по дельтапланерному спорту, – добавляют в ОФ СЛА России. – Его вклад в развитие нашего вида спорта и сверхлегкой авиации в целом неоценим. Мастер спорта международного класса России по дельтапланерному спорту. Участник Чемпионатов Мира и Европы, призер Чемпионатов СССР, многократный Чемпион России, Казахстана, Украины и СНГ по дельтапланерному спорту и спорту сверхлегкой авиации в дельтапланерных дисциплинах. Обладатель Кубка России 2023 года по спорту сверхлегкой авиации в дельтапланерных дисциплинах. Являлся организатором Чемпионатов России, СНГ и Кубка России. Освоил управление всеми видами СЛА. 

В организации выражают глубокие соболезнования родным и близким Алексея Кобызева. 

Фото: ОФ СЛА России

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