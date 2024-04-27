На Первомай в Волгограде обещают солнечную погоду при +23 градусах





В Волгограде майские праздники обещают быть теплыми и солнечными, согласно прогнозу на предстоящие дни. Так, сообщают специалисты Яндекс Погоды, на Первомай в городе-герое на Волге будет ясно, а воздух прогреется до +23 градусов днем.

По данным Яндекс Погоды, в первый выходной день, 28 апреля, при слабом ветре (лишь до 5 метров в секунду) в Волгограде будет облачно с прояснениями. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +28 градусов. Похожая погода прогнозируется и на 29 апреля. Единственное, что в понедельник в городе похолодает до +26 градусов.

– 30 апреля в Волгограде ожидается облачность с прояснениями. Днем воздух прогреется до +22 градусов. Ветер в ночь на 1 мая стихнет – ожидается, что порывы будут составлять не более двух метров в секунду, – говорится в прогнозе Яндекс Погоды.

1 мая небо над Волгоградом будет абсолютно ясным, но более чем +23 градусов ожидать в этот день не стоит. будет ясно. Утром температура воздуха составит +12°...+18°, днем она поднимется до +22°...+23°, а к вечеру остановится на +18°...+22°.

К слову сказать, если сравнивать прогнозируемую погоду в предстоящие праздничные дни во всех российских городах-миллионниках, то в Волгограде ожидаются самые жаркие выходные. На один градус жарче будет лишь в Краснодаре. Холоднее всего будет в Екатеринбурге, Перми, Омске, где столбики термометров не поднимутся выше +7 градусов.