



С 1 мая в Волгоградской области продлят маршрут пригородного поезда № 6613 «Волгоград-I – Чернышков». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ПривЖД, теперь электричка будет следовать до станции Морозовская. При этом время в пути составит 4 часа.

- 1, 9 и 10 мая и далее по субботам и воскресеньям пригородный поезд будет отправляться со станции Волгоград-I в 8:57, а с промежуточной станции Чернышков — в 12:49. На конечную станцию Морозовская по графику он прибывает в 13:16, — уточнили редакции в пресс-службе транспортной компании.

При этом обратно электричка будет отправляться со станции Морозовская в 14:42, с прибытием на станцию Чернышков — в 15:19 и на конечную станцию Волгоград-I — в 19:13.

Отметим, с актуальной и более подробной информацией пассажиры могут всегда ознакомиться на сайте ПривЖД.