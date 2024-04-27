Общество

Приставы спасли жизнь задыхающемуся в суде волгоградцу

Общество 27.04.2024 17:35
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27.04.2024 17:35


В Центральном районе Волгограда приставы помогли посетителю суда, которому внезапно стало плохо. Как сообщили V102.RU в ГУ ФССП России по Волгоградской области, старший прапорщик Владимир Шамин и прапорщик Сергей Арзамасцев несли службу в здании мирового суда, когда на один из участков пришел посетитель, чтобы подать заявление.

- Внезапно в коридоре мужчине стало плохо, присев на скамейку, он обмяк и начал тяжело дышать. Судебные приставы заметили состояние мужчины, тут же подошли и предложили помощь. Посетитель суда пожаловался на учащенное сердцебиением и нехватку воздуха, - рассказали в ведомстве.

Приставы вызвали мужчине скорую помощь, а пока она ехала отнесли его на руках в помещение с открытыми окнами. Они наблюдали за посетителем пока его не забрали врачи.

Фото: ГУ ФССП РФ по Волгоградской области

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