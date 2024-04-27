Экономика 27.04.2024 10:43 Реклама
0
27.04.2024 10:43 Реклама
Банк Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга лучших программ автокредитования без первоначального взноса в апреле 2024 года, подготовленного порталом Выберу.ру. В десятку лучших вошел тарифный план «Оптимальный» Уралсиба на покупку нового автомобиля. В рейтинге рассматривались текущие предложения банков-автокредиторов из топ-100 по объемам кредитования на 01.03.2024 года.
В ходе исследования эксперты проанализировали такие критерии банковских продуктов, как процентные ставки по кредиту и их диапазон, полная стоимость кредита и размеры ежемесячных платежей, срок кредитования и максимальная сумма. Помимо этого, учитывались условия снижения ставки, включая платную опцию, требования к страхованию и льготы для различных категорий клиентов, а также ряд других параметров.
Банк Уралсиб активно развивает направление автокредитования. По итогам 2023 года банк увеличил объемы автокредитования в 1,2 раза по сравнению с 2022 годом – с 29,3 до 33,8 млрд рублей.
Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе – без залога и с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма автокредита – 17 млн рублей, максимальный срок кредитования – 8 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.
Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых26.04.2024 18:55
Экономика 26.04.2024 18:55
Сады Придонья увеличивают сырьевую базу26.04.2024 14:32 Реклама
Экономика 26.04.2024 14:32 Реклама
Все сломали? Волгоградские депутаты озаботились судьбой проданной судоверфи26.04.2024 08:20
Экономика 26.04.2024 08:20
Волгоградстат зафиксировал новые цены на мясо для шашлыка25.04.2024 09:37
Экономика 25.04.2024 09:37
Взлетевшие цены на бензин в Волгоградской области взяли перерыв25.04.2024 08:42
Экономика 25.04.2024 08:42
Банк Уралсиб вошел в топ-3 самых выгодных банков для открытия вклада23.04.2024 15:44 Реклама
Экономика 23.04.2024 15:44 Реклама
Банк Уралсиб вошел в топ-10 ипотечных банков за 2023 год22.04.2024 14:44 Реклама
Экономика 22.04.2024 14:44 Реклама
Банк Уралсиб предлагает вклад «Комфорт Плюс» с плавающей ставкой22.04.2024 10:51 Реклама
Экономика 22.04.2024 10:51 Реклама
«Красный Октябрь» присоединился к общегородскому субботнику20.04.2024 10:56 Реклама
Экономика 20.04.2024 10:56 Реклама
«Росгосстрах» в Волгограде застраховал автопарк регионального предприятия на 184 млн рублей20.04.2024 08:54 Реклама
Экономика 20.04.2024 08:54 Реклама
Сотрудники ЕвроХим-ВолгаКалия поставили сразу три производственных рекорда19.04.2024 11:16 Реклама
Экономика 19.04.2024 11:16 Реклама
В Волгограде накажут астраханца, сплясавшего ночью лезгинку19.04.2024 10:04
Экономика 19.04.2024 10:04
«Росгосстрах» сообщил о планах по интеграции СК «Пульс» во второй половине 2024 года19.04.2024 09:30 Реклама
Экономика 19.04.2024 09:30 Реклама
Чудес не бывает: волгоградцев шокировали новые ценники на АЗС18.04.2024 08:37
Экономика 18.04.2024 08:37
Прибыль Банка Уралсиб по МСФО за 2023 год составила 8,2 млрд рублей17.04.2024 10:23 Реклама
Экономика 17.04.2024 10:23 Реклама