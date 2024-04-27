Экономика

Банк Уралсиб вошел в топ-10 лучших автокредитов без первоначального взноса

Экономика 27.04.2024 10:43 Реклама
0
27.04.2024 10:43 Реклама


Банк Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга лучших программ автокредитования без первоначального взноса в апреле 2024 года, подготовленного порталом Выберу.ру. В десятку лучших вошел тарифный план «Оптимальный» Уралсиба на покупку нового автомобиля. В рейтинге рассматривались текущие предложения банков-автокредиторов из топ-100 по объемам кредитования на 01.03.2024 года. 
В ходе исследования эксперты проанализировали такие критерии банковских продуктов, как процентные ставки по кредиту и их диапазон, полная стоимость кредита и размеры ежемесячных платежей, срок кредитования и максимальная сумма. Помимо этого, учитывались условия снижения ставки, включая платную опцию, требования к страхованию и льготы для различных категорий клиентов, а также ряд других параметров.
Банк Уралсиб активно развивает направление автокредитования. По итогам 2023 года банк увеличил объемы автокредитования в 1,2 раза по сравнению с 2022 годом – с 29,3 до 33,8 млрд рублей. 
Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе – без залога и с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма автокредита – 17 млн рублей, максимальный срок кредитования – 8 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка. 
Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
26.04.2024 18:55
Экономика 26.04.2024 18:55
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.04.2024 14:32 Реклама
Экономика 26.04.2024 14:32 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.04.2024 08:20
Экономика 26.04.2024 08:20
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.04.2024 09:37
Экономика 25.04.2024 09:37
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.04.2024 08:42
Экономика 25.04.2024 08:42
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.04.2024 15:44 Реклама
Экономика 23.04.2024 15:44 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.04.2024 14:44 Реклама
Экономика 22.04.2024 14:44 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.04.2024 10:51 Реклама
Экономика 22.04.2024 10:51 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.04.2024 10:56 Реклама
Экономика 20.04.2024 10:56 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.04.2024 08:54 Реклама
Экономика 20.04.2024 08:54 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.04.2024 11:16 Реклама
Экономика 19.04.2024 11:16 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.04.2024 10:04
Экономика 19.04.2024 10:04
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.04.2024 09:30 Реклама
Экономика 19.04.2024 09:30 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.04.2024 08:37
Экономика 18.04.2024 08:37
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.04.2024 10:23 Реклама
Экономика 17.04.2024 10:23 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:11
Бочаров анонсировал новый 10-летний план восстановления водных объектовСмотреть фотографии
12:53
В Волгоградской области с 1 мая изменится маршрут электрички «Волгоград-I – Чернышков»Смотреть фотографии
12:38
Пасхальный ажиотаж или сбой поставок? В магазинах Волгограда опустели полки с яйцамиСмотреть фотографии
12:34
Двоим волгоградцам грозит срок за приют девяти мигрантовСмотреть фотографии
12:22
В Волгограде пассажиры забили до смерти 18-летнего водителя таксиСмотреть фотографии
12:05
Бастрыкин затребовал результаты по делу о нападении на участника СВО в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:49
В Волгограде уволен врио главы областного ГИБДД Валерий УдодовСмотреть фотографии
11:17
Андрей Бочаров отправился вплавь по Волге оценить масштаб обводненияСмотреть фотографии
11:17
В Волгограде прошел рейд по контейнерным площадкамСмотреть фотографииCмотреть видео
10:45
В Волгограде не подтвердились сообщения о пожаре на крупном складе «Озон»Смотреть фотографииCмотреть видео
10:43
В Волжском выделили 58 млн рублей на ремонт моста на остров ЗеленыйСмотреть фотографии
10:43
Банк Уралсиб вошел в топ-10 лучших автокредитов без первоначального взносаСмотреть фотографии
10:03
Иномарка сбила двух подростков на мопеде в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:52
«Отжался, поднялся, победил»: баскетбольный турнир памяти Евгения Тарана стартовал в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:37
Нулевую продольную перекроют в Волгограде из-за марафонцевСмотреть фотографии
09:22
Группу теневых банкиров во главе с пенсионеркой задержали в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:22
«Жила с ней почти полгода»: хирурги достали из ноги волгоградки швейную иголкуСмотреть фотографии
06:40
«Не заметила, как убила семью»: москвичку осудили на 9 лет за гибель троих человек под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:31
Волгоград с Симферополем свяжет частный поездСмотреть фотографии
21:11
В Волжском у здания ЗАГСа компанию «Влюбленным» составит семейная пара пенсионеровСмотреть фотографии
20:55
Выгорел весь первый этаж: в Волгограде вновь вспыхнуло аварийное общежитие на ул. СаушинскойСмотреть фотографииCмотреть видео
20:37
На Третьей продольной в Волгограде легковушка с детьми «врубилась» в самосвалСмотреть фотографии
20:09
Журналисты побывали в доме, где готовили теракты подростки из ВолжскогоСмотреть фотографии
19:55
Опасные бабочки готовы массово размножиться в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:55
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовыхСмотреть фотографии
18:33
Центр Волгограда станет пешеходным на майские праздникиСмотреть фотографии
18:18
Волгоградцы почтили память героев-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭССмотреть фотографии
17:12
Нового регоператора по отходам выберут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:01
«Проснись и действуй»: волгоградским студентам предложили карьеру нефтепереработчиковСмотреть фотографии
16:49
В Волгоградской области с несостоявшегося офицера взыскали 470 тыс. рублей за обучениеСмотреть фотографии
 