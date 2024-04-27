Общество

Бочаров анонсировал новый 10-летний план восстановления водных объектов

Общество 27.04.2024 13:11
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27.04.2024 13:11


Губернатор Волгоградской области сегодня, 27 апреля, анонсировал новую 10-летнюю программу. На этот раз, сообщает ИА «Высота 102», речь идет о комплексном плане по восстановлению водных объектов. Решение подготовить такой документ глава региона озвучил по итогам совещания в Волго-Ахтубинской пойме. 

По информации областной администрации, комплексная программа затронет период с 2025 по 2034 годы.

Задачи, которые мы перед собой поставили по обеспечению экологической безопасности Волгоградской области и всего Юга России, по наполнению Волго-Ахтубинской поймы водой, выполняются в плановом порядке. До конца 2024 года построим еще 14 водопропускных сооружений и выйдем почти на 200 километров расчищенных водных объектов. Таким образом, будет восстановлено 90% ериков и озер. Следующая задача – довести показатель до 100%. Мы конструктивно работаем с Минприроды России, чтобы предложения региона были включены в большую федеральную программу, – сказал Андрей Бочаров в ходе выездного совещания 27 апреля. Он также поставил задачу включить в 20-летнюю программу объекты Волжского и Донского бассейнов.

В 2025 году, пояснил губернатор Волгоградской области, предстоит подвести итоги за прошедшие 10 лет. Тогда же будут поставлены задачи и на новую десятилетку. 

–  Один из крупнейших и сложнейших объектов – это строительство канала из Волгоградского водохранилища для обводнения Волго-Ахтубинской поймы. Рассчитываем, что летом 2024 года завершим прохождение госэкпертизы. Этот проект позволит не только сберечь пойму для последующих поколений на сотни лет вперед и обеспечить экологическую безопасность для всего Юга России, но и даст возможность сохранения водных объектов на территории Средней Волги. Это будет крупнейший экологический проект в истории России со времен СССР, – напомнил Андрей Бочаров.  

Отмечается, что создание такого объекта позволит избежать взрывных, максимальных попусков воды, чтобы заполнить пойму.

Напомним, что сегодня Андрей Бочаров с раннего утра проводит выездное  рабочее совещание. В ходе мероприятия губернатор заявил о том, что за последние семь лет заполнение Волго-Ахтубинской поймы водой в весенний период увеличилось в два раза – с 40-45% до 85%. Достичь этого удалось благодаря расчистке  водных объектов в пойме. 

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