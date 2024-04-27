Происшествия

В Волгограде не подтвердились сообщения о пожаре на крупном складе «Озон»

Происшествия 27.04.2024 10:45
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27.04.2024 10:45


27 апреля жителей Волгограда взбудоражила новость о возгорании на крупном перевалочном центре «Озон» в Краснооктябрьском районе областного центра. В городских пабликах начало активно распространяться видео, на котором видно, как из складского помещения поднимаются клубы густого дыма. Однако слухи о пожаре оказались сильно преувеличены.



В 10:00 на месте происшествия побывали журналисты ИА «Высота 102», однако ни пламени, ни дыма у складского здания «Озон» на ул. Сумской не было. Более того, отсутствовали на здании даже признаки хоть сколько-нибудь существенного возгорания.

- На текущий момент вызовов на ул. Сумскую не поступало. Более того, 27 апреля со всего Краснооктябрьского района было лишь два сообщения о возгораниях, и оба ложные, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Также специалисты отметили, что кадры, распространяющиеся в сети, не похожи на серьёзный пожар в складском помещении.


Отметим, как сообщают корреспондент издания, побывавший на месте предполагаемого ЧП, перевалочная база «Озон» работает в обычном режиме.

Фото: Леонид Луночкин. Видео: t.me/ghestvolgograd

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