



27 апреля жителей Волгограда взбудоражила новость о возгорании на крупном перевалочном центре «Озон» в Краснооктябрьском районе областного центра. В городских пабликах начало активно распространяться видео, на котором видно, как из складского помещения поднимаются клубы густого дыма. Однако слухи о пожаре оказались сильно преувеличены.





В 10:00 на месте происшествия побывали журналисты ИА «Высота 102», однако ни пламени, ни дыма у складского здания «Озон» на ул. Сумской не было. Более того, отсутствовали на здании даже признаки хоть сколько-нибудь существенного возгорания.

- На текущий момент вызовов на ул. Сумскую не поступало. Более того, 27 апреля со всего Краснооктябрьского района было лишь два сообщения о возгораниях, и оба ложные, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Также специалисты отметили, что кадры, распространяющиеся в сети, не похожи на серьёзный пожар в складском помещении.





Отметим, как сообщают корреспондент издания, побывавший на месте предполагаемого ЧП, перевалочная база «Озон» работает в обычном режиме.

Фото: Леонид Луночкин. Видео: t.me/ghestvolgograd