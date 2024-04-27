Общество

В Волгоградской области увековечили память младшего сержанта Алексея Фильчакова

Общество 27.04.2024 14:55
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27.04.2024 14:55


В Селе Заплавном Ленинского района Волгоградской области сегодня, 27 апреля, прошло памятное мероприятие в честь участника специальной военной операции Алексее Фильчакове. В школы, которую герой СВО окончил в 2007 году, установили мемориальную доску. 

По информации Волгоградской областной думы, в Заплавинской средней школы прошла торжественная линейка. 

Алексей Алексеевич  в июле 2023 года принял решение отправиться в зону специальной военной операции, чтобы выполнить свой воинский и гражданский долг. В сентябре того же года погиб при выполнении боевого задания. Указом президента Российской Федерации награжден орденом Мужества посмертно, – сообщают в региональном парламенте. 

На церемонии открытия памятной доски в честь воина присутствовали глава Ленинского района Андрей Денисов и депутат облдумы Михаил Струк, глава Заплавненского сельского поселения Андрей Юдин, родные и близкие военнослужащего.

В этой школе учился сам Алексей, а сейчас учатся и его дети. Он был хорошим человеком, который любил свою семью и свою родину. Я об этом знаю не понаслышке, ведь мы вместе с ним работали. Он был, есть и останется примером мужества и отваги для всех. Мы будем всегда его помнить и чтить память тех, кто погиб, сражаясь за мир, - сказал Михаил Струк в ходе памятного мероприятия.

Также сегодня в школе села Заплавное в память об Алексее Фильчакове открыли «Парту Героя».  

Фото: Волгоградская областная дума 

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