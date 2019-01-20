Волгоград лихорадит от мусорной реформы

Аналитика 20.01.2019 17:24
11779 25
20.01.2019 17:24
Третья неделя 2019 года подходит к концу, но в жилых массивах Волгограда по-прежнему нет порядка. Мусорный регоператор, приступивший к работе 1 января, испортил горожанам настроение от новогодних праздников. Что творилось на контейнерных площадках возле многоквартирных домов, в частном секторе, как регоператор объясняет произошедший коллапс и понесет ли он ответственность? Смотрите в спецрепортаже ИА «Высота 102».
Реклама
Популярное по теме
25.12.2018 20:03
53033 3
18.01.2019 20:05
40357 3
16.01.2019 20:09
40622 0
«Высота 102»ТВ: Регоператор не знает даты конца мусорного коллапса в Волгограде18.01.2019 20:05
«Высота 102»ТВ: «Армагеддец» не покидает Волгоград17.01.2019 20:00
«Высота 102»ТВ: В Волгограде еще один кредитный кооператив ушел в подполье16.01.2019 20:09
«Высота 102»ТВ: В Волгоградской области цинично обманывают потребителей газа15.01.2019 20:00
В Волгоградской области стало больше больных педикулезом и СПИДом15.01.2019 16:42
В Волгоградской области заморозились цены на яйца15.01.2019 10:11
«Высота 102»ТВ: Прогноз погоды держит в тонусе спецслужбы Волгоградской области14.01.2019 20:00
В Волгоградской области горожане тратят на еду и услуги больше, чем селяне14.01.2019 17:15
«Высота 102» ТВ: В Волгограде никак не расселят аварийный послевоенный дом11.01.2019 20:22
«Высота 102»ТВ: Регоператор устроил в Волгограде мусорный хаос10.01.2019 20:00
«Высота 102»ТВ: Регоператор сферы ТКО позорно провалил старт мусорной реформы в Волгограде09.01.2019 20:01
Росстат нарисовал портреты мужчин и женщин Волгоградской области в 2018 году02.01.2019 11:33
Волгоград - 2018: чем запомнится уходящий год30.12.2018 19:30
Волгоградский «Прудбой» признан лучшим полигоном России29.12.2018 12:16
«Высота 102»ТВ: Среди событий года жители Волгограда назвали ЧМ и летний ливень28.12.2018 20:16
Реклама