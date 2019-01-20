Аналитика

Волгоград лихорадит от мусорной реформы

Аналитика 20.01.2019 17:24
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20.01.2019 17:24


Третья неделя 2019 года подходит к концу, но в жилых массивах Волгограда по-прежнему нет порядка. Мусорный регоператор, приступивший к работе 1 января, испортил горожанам настроение от новогодних праздников. Что творилось на контейнерных площадках возле многоквартирных домов, в частном секторе, как регоператор объясняет произошедший коллапс и понесет ли он ответственность? Смотрите в спецрепортаже ИА «Высота 102».


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