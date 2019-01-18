



Если кто-то из жителей Волгоградской области не очень хорошо знает, чем занимаются некоторые избранные ими депутаты Госдумы, то разгоревшийся в нижней палате российского парламента скандал поможет восполнить им этот пробел. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Госдуму, поводом для этого стал законопроект об изменении требований к распространению рекламы алкогольной продукции, авторами которого стали три депутата-единоросса – Антон Горелкин, Виктор Зобнев и, внимание, Ирина Гусева.

Что же было не так с рекламой пива, что Ирина Гусева решила подправить российское законодательство? Напомним, в России была разрешена реклама пенного напитка на спортивных мероприятиях и на телевидении с 22 июля 2014 года до 1 января 2019 года. Связана она была с необходимостью выполнения российской стороной принятых обязательств при организации и проведении в России чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года. Пивные компании входили в число спонсоров МОК, ФИФА, УЕФА, соответственно, и на самих стадионах продавали пиво, и во время спортивных соревнований транслировали рекламу пенного напитка. Но ЧМ уже давно покинул Россию, но эта тройка депутатов, объединенных «пивным» прорывом, посчитала необходимым продлить пивоваренным королям послабления в рекламе своего товара. В частности, авторы выступают за возможность размещения рекламы пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, в периодических печатных изданиях. Законопроект также предусматривает возможность распространения рекламы пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, на телевидении и радио в ночное время с 23 до 7 часов по местному времени.

Еще троица народных избранников решила отменить запрет на использование в рекламе алкогольной продукции образов людей и животных, за исключением образов несовершеннолетних. Слава Богу, хотя бы детей оградили от продвижения интересов пивных компаний. Видимо, Ирина Гусева все-таки вспомнила, что когда-то была школьной учительницей.

Разработчики неоднозначного проекта мотивировали свою заботу о пивных компаниях, в частности, тем, что в России в этом году предстоит проведение одного из этапов Гран-при гонок Формулы 1, мировым партнером которого выступает компания Heineken, а в 2023 году - чемпионата мира по хоккею, спонсором которого является компания Krusovice. Правда, при чем тут, например, реклама пива в печатных изданиях, остается непонятным. Также пивные лоббисты считают, что реклама пива никак не влияет на потребление этого напитка, а всего лишь отражается на предпочтении граждан тем или иным торговым маркам.





Хотя законопроект и был принят в первом чтении в конце прошлого года, он вызвал раскол во фракции «Единая Россия», которая отличается строгой партийной дисциплиной. При голосовании депутат от Волгоградской области Ирина Гусева призвала своих коллег по нижней палате российского парламента «откинуть эмоциональную составляющую», а потом «проработать этот законопроект и провести круглый стол, и слушания». Но призыву товарища по партии последовали далеко не все депутаты-единороссы. В частности, известный депутат-единоросс Сергей Железняк, как сообщали федеральные СМИ, выразил недоумение такой законодательной инициативой своих коллег. Он напомнил о существовании серьезной проблемы пивного алкоголизма – настоящей беде населения. А потом напрямую спросил разработчиков закона – «Чьи интересы вы защищаете?». В итоге Госдума все же приняла законопроект в первом чтении. За поправку проголосовали – 274, против высказались 102, в том числе среди них были и депутаты-единороссы. Всего в голосовании участвовал 381 депутат. Впрочем, второе чтение законопроекта оказалось для «лоббистов» пивных компаний не таким успешным – оно было отложено до получения заключения правительства РФ и позиции Минздрава РФ.

А пока у Ирины Гусевой, которая, как и все депутаты Госдумы, должна работать у себя на округе каждую последнюю неделю месяца, есть время, чтобы донести до избирателей Волгоградской области необходимость и важность принятия законопроекта, защищающего интересы пивоваренных компаний. Это как раз то, что очень «волнует» граждан, озадаченных снижением доходов, повышением цен на продукты и услуги и пенсионной реформой, за которую, кстати, голосовала Ирина Михайловна.



