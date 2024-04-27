Спорт

«Отжался, поднялся, победил»: баскетбольный турнир памяти Евгения Тарана стартовал в Волгограде

Спорт 27.04.2024 09:52
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27.04.2024 09:52


В Волгограде в СК «Динамо» накануне стартовал баскетбольный турнир памяти мастера спорта СССР, игрока легендарной местной команды «Аквариус», бывшего главного тренера БК «Волжанин-ГЭС» Евгения Тарана среди 11-летних спортсменов, сообщает V102.RU.
 
Евгений Таран ушел из жизни девять лет назад в возрасте 48 лет. Турнир проводится ежегодно и включен в общероссийский календарь соревнований. За победу сражаются  хозяева — клуб «Титаны» и волгоградская спортивная школа №12, а также коллективы из Москвы, Самары, Белгорода и Луганска.

Накануне состоялась яркая церемония открытия с участием почетных гостей, известных в прошлом спортсменов и тренеров. Мэтры баскетбола пожелали юным участникам турнира обойтись без травм и продолжать заниматься этим популярным видом спорта.

Турнир открыл разогревающий  конкурс на точные броски с дистанции, а затем на паркете выясняли отношения команды. «Титанам» в первом матче противостояли оппоненты из Белгорода. Соперники провели эту игру в равной борьбе, хотя поначалу коллективам тяжело давались заброшенные мячи. Постепенно гости стали перехватывать инициативу и вырвались вперед на несколько очков. Главный тренер волгоградского клуба  Сергей Рыбалкин, недовольный своими подопечными, даже придумал для них «наказание» -  отжимания, призвав «проснуться».

Методика от наставника сработала. «Титаны» заметно прибавили и не только догнали белгородский коллектив, но и сами захватили лидерство, теперь уже к неудовольствию тренера соперника. В итоге «Титаны» победили - 32:26.   

Директор баскетбольной академии «Титаны» Алексей Бандурин в  интервью  V102.RU рассказал о важности мемориала памяти Евгения Тарана.
- Этот турнир имеет для нас огромное  значение. Евгений Анатольевич Таран — это наш легендарный игрок «Аквариуса», где играл Сергей Рыбалкин, его друг и одноклубник. И еще это любовь и уважение к приятелю и товарищу. Всегда приезжают к нам команды со всей России, топовые клубы. Мы этим гордимся и делаем на безвозмездной основе самые лучшие соревнования, - поделился руководитель академии.
- Ребятам приготовлены дорогие подарки, закуплены планшеты, оплачено проживание и питание команды из Луганска за счет организаторов. Есть сладкие призы, которые выданы нашими уважаемыми спонсорами. В первую очередь - для детей из Луганска и Белгорода в знак любви от Волгограда. Наша миссия - продвигать спорт в массы, в том числе и для того, чтобы отвлечь детей с улицы, - продолжил наставник.
 
По словам Алексея Бандурина, от общества «Динамо» участникам турнира были предоставлены бесплатные билеты в интерактивный музей «Россия – моя история». Многие уже там побывали и остались в восторге.
- Хотел бы поблагодарить «Динамо» за неоценимую помощь и организацию турнира. Мы рады,  что являемся членами этого общества, - обратился руководитель академии.

Наставник «Титанов» Сергей Рыбалкин сделал акцент на спортивной мотивации юных баскетболистов.
- Желание победить есть у каждого клуба. Но, как получится,  в итоге покажет только сама игра. Мы стремимся быть лучше. Побеждает сильнейший. Наш матч с Белгородом был интересный, но не могу сказать, что остался качеством показанного баскетбола. Думаю, отжимания вернули ребят в форму. Мы все-таки победили, значит,  методика работает, - признался тренер.
 
В других матчах дня Москва обыграла волгоградскую спортивную школу №12 — 39:11, Белгород одолел Луганск — 48:39. Столичные баскетболисты переиграли также команду из Самары — 48:38, а  волгоградская спортивная школа оказалась сильнее «Титанов» 43:26. Турнир продолжится сегодня и завтра.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото Павла Мирошкина/V102.RU

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