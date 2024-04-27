



В Волгограде в СК «Динамо» накануне стартовал баскетбольный турнир памяти мастера спорта СССР, игрока легендарной местной команды «Аквариус», бывшего главного тренера БК «Волжанин-ГЭС» Евгения Тарана среди 11-летних спортсменов, сообщает V102.RU. В Волгограде в СК «Динамо» накануне стартовал баскетбольный турнир памяти мастера спорта СССР, игрока легендарной местной команды «Аквариус», бывшего главного тренера БК «Волжанин-ГЭС» Евгения Тарана среди 11-летних спортсменов, сообщает V102.RU.





Методика от наставника сработала. «Титаны» заметно прибавили и не только догнали белгородский коллектив, но и сами захватили лидерство, теперь уже к неудовольствию тренера соперника. В итоге «Титаны» победили - 32:26. Методика от наставника сработала. «Титаны» заметно прибавили и не только догнали белгородский коллектив, но и сами захватили лидерство, теперь уже к неудовольствию тренера соперника. В итоге «Титаны» победили - 32:26.





Директор баскетбольной академии «Титаны» Алексей Бандурин в интервью V102.RU рассказал о важности мемориала памяти Евгения Тарана. Директор баскетбольной академии «Титаны» Алексей Бандурин в интервью V102.RU рассказал о важности мемориала памяти Евгения Тарана.

- Этот турнир имеет для нас огромное значение. Евгений Анатольевич Таран — это наш легендарный игрок «Аквариуса», где играл Сергей Рыбалкин, его друг и одноклубник. И еще это любовь и уважение к приятелю и товарищу. Всегда приезжают к нам команды со всей России, топовые клубы. Мы этим гордимся и делаем на безвозмездной основе самые лучшие соревнования, - поделился руководитель академии. - Ребятам приготовлены дорогие подарки, закуплены планшеты, оплачено проживание и питание команды из Луганска за счет организаторов. Есть сладкие призы, которые выданы нашими уважаемыми спонсорами. В первую очередь - для детей из Луганска и Белгорода в знак любви от Волгограда. Наша миссия - продвигать спорт в массы, в том числе и для того, чтобы отвлечь детей с улицы, - продолжил наставник. поделился руководитель академии.продолжил наставник.





Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Евгений Таран ушел из жизни девять лет назад в возрасте 48 лет. Турнир проводится ежегодно и включен в общероссийский календарь соревнований. За победу сражаются хозяева — клуб «Титаны» и волгоградская спортивная школа №12, а также коллективы из Москвы, Самары, Белгорода и Луганска.Накануне состоялась яркая церемония открытия с участием почетных гостей, известных в прошлом спортсменов и тренеров. Мэтры баскетбола пожелали юным участникам турнира обойтись без травм и продолжать заниматься этим популярным видом спорта.Турнир открыл разогревающий конкурс на точные броски с дистанции, а затем на паркете выясняли отношения команды. «Титанам» в первом матче противостояли оппоненты из Белгорода. Соперники провели эту игру в равной борьбе, хотя поначалу коллективам тяжело давались заброшенные мячи. Постепенно гости стали перехватывать инициативу и вырвались вперед на несколько очков. Главный тренер волгоградского клуба Сергей Рыбалкин, недовольный своими подопечными, даже придумал для них «наказание» - отжимания, призвав «проснуться».По словам Алексея Бандурина, от общества «Динамо» участникам турнира были предоставлены бесплатные билеты в интерактивный музей «Россия – моя история». Многие уже там побывали и остались в восторге.Наставник «Титанов» Сергей Рыбалкин сделал акцент на спортивной мотивации юных баскетболистов.В других матчах дня Москва обыграла волгоградскую спортивную школу №12 — 39:11, Белгород одолел Луганск — 48:39. Столичные баскетболисты переиграли также команду из Самары — 48:38, а волгоградская спортивная школа оказалась сильнее «Титанов» 43:26. Турнир продолжится сегодня и завтра.