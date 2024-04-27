Евгений Таран ушел из жизни девять лет назад в возрасте 48 лет. Турнир проводится ежегодно и включен в общероссийский календарь соревнований. За победу сражаются хозяева — клуб «Титаны» и волгоградская спортивная школа №12, а также коллективы из Москвы, Самары, Белгорода и Луганска.
Накануне состоялась яркая церемония открытия с участием почетных гостей, известных в прошлом спортсменов и тренеров. Мэтры баскетбола пожелали юным участникам турнира обойтись без травм и продолжать заниматься этим популярным видом спорта.
Турнир открыл разогревающий конкурс на точные броски с дистанции, а затем на паркете выясняли отношения команды. «Титанам» в первом матче противостояли оппоненты из Белгорода. Соперники провели эту игру в равной борьбе, хотя поначалу коллективам тяжело давались заброшенные мячи. Постепенно гости стали перехватывать инициативу и вырвались вперед на несколько очков. Главный тренер волгоградского клуба Сергей Рыбалкин, недовольный своими подопечными, даже придумал для них «наказание» - отжимания, призвав «проснуться».
По словам Алексея Бандурина, от общества «Динамо» участникам турнира были предоставлены бесплатные билеты в интерактивный музей «Россия – моя история». Многие уже там побывали и остались в восторге.
- Хотел бы поблагодарить «Динамо» за неоценимую помощь и организацию турнира. Мы рады, что являемся членами этого общества, - обратился руководитель академии.
Наставник «Титанов» Сергей Рыбалкин сделал акцент на спортивной мотивации юных баскетболистов.
- Желание победить есть у каждого клуба. Но, как получится, в итоге покажет только сама игра. Мы стремимся быть лучше. Побеждает сильнейший. Наш матч с Белгородом был интересный, но не могу сказать, что остался качеством показанного баскетбола. Думаю, отжимания вернули ребят в форму. Мы все-таки победили, значит, методика работает, - признался тренер.
В других матчах дня Москва обыграла волгоградскую спортивную школу №12 — 39:11, Белгород одолел Луганск — 48:39. Столичные баскетболисты переиграли также команду из Самары — 48:38, а волгоградская спортивная школа оказалась сильнее «Титанов» 43:26. Турнир продолжится сегодня и завтра.