Нулевую продольную перекроют в Волгограде из-за марафонцев





В Волгограде сделают пешеходной Нулевую продольную магистраль из-за спортивного мероприятия «Волгоградский марафон». Как сообщили V102.RU в пресс-службе мэрии, недоступной для движения автомобилей станет участок дороги от улицы Калинина до улицы Крылова с 20:00 28 апреля по 16:00 29 апреля. Также будут перекрыты прилегающие к магистрали улицы 7-й Гвардейской, Землянского, Краснознаменской, Комсомольской и Калинина.

Вместе с этим изменятся и движение автобуса маршрута №35 – вместо «Речпорта» они буду следовать до конечной остановки «Детский центр», без заезда на Набережную им. 62-й Армии будет работать и вспомогательный маршрут №98.

По информации организаторов забега, волгоградским спортсменам предстоит преодолеть дистанции от 1 км до 42.