«Жила с ней почти полгода»: хирурги достали из ноги волгоградки швейную иголку





Почти полгода жительница Волгоградской области прожила с иглой в стопе. Даже не подозревая об инородном предмете, женщина обратилась к врачам с усилившейся болью в ноге.

Своей травме многодетная мама из Калачевского района не придала особого значения - наступила на что-то острое, ощутила резкую боль, но быстро обработала рану и наложила повязку.

- Наша пациентка одновременно является нашей коллегой, поэтому первую помощь она оказала себе самостоятельно, - рассказывает хирург Волгоградской областной клинической больницы №3 Роман Мяконький. - Но через какое-то время травма дала о себе знать. К боли в стопе прибавились припухлость и самостоятельно вскрывшийся гнойник.

Перевязки и симптоматическое лечение на время заглушили острую боль. Однако в середине апреля неприятные симптомы проявились с новой силой.

- Рентгенография позволила нам определить причину болей. На снимках четко просматривалась металлическая игла, - отмечают хирурги областной больницы. - На этой неделе мы провели операцию и достали иглу из стопы пациентки. Сейчас женщина идет на поправку.

Найденный врачами "артефакт" пополнит необычную коллекцию, хранящуюся в Волгоградском региональном центре общественного здоровья и медицинской профилактики.

Еще одна удивительная находка ждала волгоградских врачей прошлым летом. Тогда из брюшной полости волгоградки удалили швейную иглу, с которой женщина прожила 19 лет. Лишь по счастливой случайности инородный предмет, ставший настоящей миной замедленного действия, не нанес пациентке серьёзных повреждений.

Автор Виктория Чумакова