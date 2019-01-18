Новый руководитель СУ СК по Волгоградской области вышел на работу



Сегодня коллективу регионального управления Следственного комитета России представили нового руководителя. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК России по региону, эту должность занял генерал-майор юстиции Василий Семенов. Указом президента Семенов был назначен руководителем регионального управления СК РФ 28 декабря 2018 года.

Перед встречей с будущими коллегами и подчиненными Василий Семенов встретился с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. В беседе с новым руководителем следственного органа глава региона выразил надежду, что плодотворное сотрудничество общества, власти и регионального управления Следственного комитета, которое сложилось за эти годы, будет продолжаться.

В актовом зале волгоградского управления СКР нового руководителя встретили сотрудники ведомства, главы территориальных специализированных следственных подразделений СКР, прокурор Волгоградской области, руководители силовых структур региона, председатели Волгоградского областного и Арбитражного судов, а также заместитель Председателя Волгоградской областной думы.









Василий Семенов признался, что чувствует высокую степень ответственности за этот непростой, большой по географии и населению регион. " Еще большая ответственность для меня состоит в том, что СУ по Волгоградской области традиционно занимало лидирующие позиции в общероссийском рейтинге среди всех территориальных и специализированных ведомств. Постараюсь держать заданную предыдущим руководством ведомства высокую планку и оправдать доверие как председателя СКР, так и своих сотрудников", - сказал он.

Новый руководитель СУ СК по Волгоградской области также подчеркнул, что достижению столь достойных результатов работы региональное СУ СКР обязано авторитету и профессионализму экс-главы структуры Михаила Музраева.

С приветственным словом к новому руководителю Волгоградского СУ обратился и прокурор региона Максим Ершов, который дал объективную оценку Следственному управлению и коллективу. Он подчеркнул, что между двумя ведомствами налажено тесное взаимодействие, призвал и в будущем поддерживать конструктивный диалог с надзорными органами, тем более что сейчас в производстве СУ СКР региона находится масса сложных многоэпизодных и резонансных дел.



