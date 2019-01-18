Новый руководитель СУ СК по Волгоградской области вышел на работу

Сегодня коллективу регионального управления Следственного комитета России представили нового руководителя. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК России по региону, эту должность занял генерал-майор юстиции Василий Семенов. Указом президента Семенов был назначен руководителем регионального управления СК РФ 28 декабря 2018 года.
Общество 18.01.2019 14:24
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18.01.2019 14:24
Сегодня коллективу регионального управления Следственного комитета России представили нового руководителя. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК России по региону, эту должность занял генерал-майор юстиции Василий Семенов. Указом президента Семенов был назначен руководителем регионального управления СК РФ 28 декабря 2018 года.
Сегодня коллективу регионального управления Следственного комитета России представили нового руководителя. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК России по региону, эту должность занял генерал-майор юстиции Василий Семенов. Указом президента Семенов был назначен руководителем регионального управления СК РФ 28 декабря 2018 года.
Перед встречей с будущими коллегами и подчиненными Василий Семенов встретился с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. В беседе с новым руководителем следственного органа глава региона выразил надежду, что плодотворное сотрудничество общества, власти и регионального управления Следственного комитета, которое сложилось за эти годы, будет продолжаться.
В актовом зале волгоградского управления СКР нового руководителя встретили сотрудники ведомства, главы территориальных специализированных следственных подразделений СКР, прокурор Волгоградской области, руководители силовых структур региона, председатели Волгоградского областного и Арбитражного судов, а также заместитель Председателя Волгоградской областной думы.
Василий Семенов признался, что чувствует высокую степень ответственности за этот непростой, большой по географии и населению регион. "Еще большая ответственность для меня состоит в том, что СУ по Волгоградской области традиционно занимало лидирующие позиции в общероссийском рейтинге среди всех территориальных и специализированных ведомств. Постараюсь держать заданную предыдущим руководством ведомства высокую планку и оправдать доверие как председателя СКР, так и своих сотрудников", - сказал он.
Новый руководитель СУ СК по Волгоградской области также подчеркнул, что достижению столь достойных результатов работы региональное СУ СКР обязано авторитету и профессионализму экс-главы структуры Михаила Музраева.
С приветственным словом к новому руководителю Волгоградского СУ обратился и прокурор региона Максим Ершов, который дал объективную оценку Следственному управлению и коллективу. Он подчеркнул, что между двумя ведомствами налажено тесное взаимодействие, призвал и в будущем поддерживать конструктивный диалог с надзорными органами, тем более что сейчас в производстве СУ СКР региона находится масса сложных многоэпизодных и резонансных дел.
Справка. Василий Иванович Семенов родился в г.Норильске Красноярского края. После создания Следственного комитета России, в сентябре 2007 года, Семенов возглавил Следственное управление Республики Адыгея, откуда ушел на повышение, заняв должность заместителя руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу. С июля 2015 года генерал-майор юстиции возглавлял Следственное управление СКР по Астраханской области.
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