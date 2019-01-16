Регоператор по обращению с ТКО в Волгоградской области скупает бункеры для мусора





Партию бункеров для отходов заказал мусорный регоператор для своей работы по вывозу ТКО в Волгограде и районах области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, сегодня размещено сразу два извещения о покупке 24 металлических бункеров открытого типа на общую сумму 828000 рублей. Все бункеры должны быть зеленого цвета. В Волгограде их ждут до 31 января текущего года.

Отметим, что регоператор начал покупать оборудование еще до 1 января 2019 года - даты начала своей работы на территории региона. Тогда были закуплены 1627 контейнеров за 20,3 миллиона рублей. Однако, видимо, их оказалось недостаточно. Уже в этом году, несколько дней назад, регоператор известил о закупке еще 648 штук пластиковых контейнеров зеленого цвета с фирменной символикой за 6,7 миллиона рублей. Теперь мусорному регоператору понадобились бункеры, которые способны вмещать гораздо больше отходов, чем контейнеры.

Напомним, региональный оператор по обращению с ТКО в Волгоградской области - ООО "Управление отходами - Волгоград" - начал свою деятельность с 1 января. Однако за первые дни нового года Волгоград погрузился в мусорный хаос: в некоторых дворах свалки, где раньше убирали исправно, достигли невероятных размеров. Наблюдался явный дефицит контейнеров и техники для уборки мусора, но регоператор это категорически отрицал. Всю вину за возникшие мусорные залежи "Управление отходами - Волгоград" возложило на прежних перевозчиков, которые, со слов представителей регоператора, перестали вывозить отходы в двадцатых числах декабря.



