Аналитика

В Волгоградской области заморозились цены на яйца

Аналитика 15.01.2019 10:11
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15.01.2019 10:11


В Волгоградской области практически остановился рост цен на яйца. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, так, с 9 по 14 января удорожание яиц составило всего 0,25% - средняя цена десятка стоит 71,88 рублей. Чемпионом по росту стоимости по-прежнему является свежий огурец – килограмм этого продукта подорожал на 5,74% (168,07 рублей за килограмм). Немного выросли в цене и свежие помидоры – 2,67% (136,03 рубля за килограмм). При этом некоторые продукты чуть подешевели, но менее, чем на 1% - это пшено, рис, гречка. Цены на другие продукты питания в регионе за прошедшую неделю в основном не изменились. 
Напомним, яйца резко подорожали в декабре прошлого года. Производители объяснили это ростом цен на топливо и  корма для птицы. Между тем, по данным Волгоградстата, цены на продовольственные товары в декабре 2018 года увеличились всего на 5,2% по сравнению с декабрем 2017 года. 

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