В Волгоградской области заморозились цены на яйца

Аналитика 15.01.2019 10:11
367 4
15.01.2019 10:11
В Волгоградской области практически остановился рост цен на яйца. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, так, с 9 по 14 января удорожание яиц составило всего 0,25% - средняя цена десятка стоит 71,88 рублей. Чемпионом по росту стоимости по-прежнему является свежий огурец – килограмм этого продукта подорожал на 5,74% (168,07 рублей за килограмм). Немного выросли в цене и свежие помидоры – 2,67% (136,03 рубля за килограмм). При этом некоторые продукты чуть подешевели, но менее, чем на 1% - это пшено, рис, гречка. Цены на другие продукты питания в регионе за прошедшую неделю в основном не изменились.
Напомним, яйца резко подорожали в декабре прошлого года. Производители объяснили это ростом цен на топливо и корма для птицы. Между тем, по данным Волгоградстата, цены на продовольственные товары в декабре 2018 года увеличились всего на 5,2% по сравнению с декабрем 2017 года.
Реклама
Популярное по теме
25.12.2018 20:03
52974 3
24.12.2018 20:02
40498 0
17.12.2018 20:11
35075 8
«Высота 102»ТВ: Прогноз погоды держит в тонусе спецслужбы Волгоградской области14.01.2019 20:00
В Волгоградской области горожане тратят на еду и услуги больше, чем селяне14.01.2019 17:15
«Высота 102» ТВ: В Волгограде никак не расселят аварийный послевоенный дом11.01.2019 20:22
«Высота 102»ТВ: Регоператор устроил в Волгограде мусорный хаос10.01.2019 20:00
«Высота 102»ТВ: Регоператор сферы ТКО позорно провалил старт мусорной реформы в Волгограде09.01.2019 20:01
Росстат нарисовал портреты мужчин и женщин Волгоградской области в 2018 году02.01.2019 11:33
Волгоград - 2018: чем запомнится уходящий год30.12.2018 19:30
Волгоградский «Прудбой» признан лучшим полигоном России29.12.2018 12:16
«Высота 102»ТВ: Среди событий года жители Волгограда назвали ЧМ и летний ливень28.12.2018 20:16
«Высота 102»ТВ: К Новому году Волгоград подсветили как могли27.12.2018 20:03
Волгоградцы «вытягивают» на своих плечах жилищное строительство27.12.2018 14:15
В Волгоградской области более 70 тысяч человек встретят новый год без работы27.12.2018 12:40
«Высота 102»ТВ: В Волгограде полицейские и автомобилисты помечтали о будущем26.12.2018 20:05
«Высота 102»ТВ: Движение Волгограда вперед не остановить25.12.2018 20:03
Цены на основные продукты питания в Волгоградской области «движутся вперед»25.12.2018 10:45
Реклама