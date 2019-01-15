В Волгоградской области заморозились цены на яйца





В Волгоградской области практически остановился рост цен на яйца. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, так, с 9 по 14 января удорожание яиц составило всего 0,25% - средняя цена десятка стоит 71,88 рублей. Чемпионом по росту стоимости по-прежнему является свежий огурец – килограмм этого продукта подорожал на 5,74% (168,07 рублей за килограмм). Немного выросли в цене и свежие помидоры – 2,67% (136,03 рубля за килограмм). При этом некоторые продукты чуть подешевели, но менее, чем на 1% - это пшено, рис, гречка. Цены на другие продукты питания в регионе за прошедшую неделю в основном не изменились.

Напомним, яйца резко подорожали в декабре прошлого года. Производители объяснили это ростом цен на топливо и корма для птицы. Между тем, по данным Волгоградстата, цены на продовольственные товары в декабре 2018 года увеличились всего на 5,2% по сравнению с декабрем 2017 года.



