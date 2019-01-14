Гибнет на корню: в Волгограде на острове Сарпинский может исчезнуть прибрежный лес

Экология 14.01.2019 03:15
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14.01.2019 03:15
Жители острова Сарпинский обеспокоены состоянием прибрежного леса. Как рассказали ИА «Высота 102» проживающие здесь волгоградцы, кора на многих ясенях, а именно они в основном растут рядом с Волгой, осыпается, обнажая белые стволы, которые «пробиты» многочисленными отверстиями.
Напомним, в середине октября 2018 года управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия установило карантинную фитосанитарную зону и карантинный фитосанитарный режим на острове Сарпинский на площади 10641,14 га в связи с обнаружением опасного вредителя – изумрудной златки.
Между тем, изумрудная златка, как следует из открытых источников, способна уничтожить ясеневые леса на корню. Такие печальные примеры в истории уже были. Так, в 2013 году в штате Мичиган в США погибли 99% ясеневых лесов из-за этого вредителя. В 2004 году жук-убийца был обнаружен в Москве и за следующие десять лет уничтожил большую часть ясеней на московских улицах и парках.
Однако, несмотря на введение карантина, с острова Сарпинский продолжали вывозить лес. Это происходило бы и сейчас, но грузовая переправа закрылась до весны.
Бороться с изумрудной златкой крайне сложно. Один из действенных способов – вырубка зараженного леса, однако полученную древесину и хворост необходимо сжигать, а пни срубленных деревьев обрабатывать химикатами. Тем не менее, местные жители уверены, что массовый вывоз леса продолжится с наступлением сезона.
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