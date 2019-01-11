Экономика

Волгоградские производители не собираются продавать «девятки» яиц

Экономика 11.01.2019 15:13
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11.01.2019 15:13


Если волгоградцы и увидят в магазинах необычные упаковки яиц из девяти штук, то этот товар будет точно не местного происхождения. Волгоградские производители не собираются отказываться от традиционной упаковки на десяток яиц. Как рассказал ИА «Высота 102» генеральный директор ЗАО «Птицефабрика «Волжская» Михаил Струк, таких планов на его предприятии, как и на агрофирме «Восток», нет. Он предположил, что это – маркетинговый ход производителей. «Если все об этом говорят, значит, они угадали», - заявил он. И напомнил, что, например, упаковки молока по 0,9 литра уже давно никого не удивляют. 
Сегодня в топ-новостей интернета «залетела» информация о появившихся в магазинах «девятках» яиц. В частности, такое ноу-хау применили на одной из птицефабрик в Удмуртии. Напомним, яйца с конца прошлого года подорожали в цене едва ли не в 2 раза. 

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