Аналитика

«Высота 102»ТВ: Регоператор устроил в Волгограде мусорный хаос

Аналитика 10.01.2019 20:00
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10.01.2019 20:00



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: региональный оператор сферы ТКО «мышей не ловит», мошенники в новогодние праздники не отдыхали, на Первой продольной ограничили скорость движения и другие темы дня.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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