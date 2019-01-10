«Высота 102»ТВ: Регоператор устроил в Волгограде мусорный хаос







В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: региональный оператор сферы ТКО «мышей не ловит», мошенники в новогодние праздники не отдыхали, на Первой продольной ограничили скорость движения и другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.



