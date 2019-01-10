«Высота 102»ТВ: Регоператор устроил в Волгограде мусорный хаос

Аналитика 10.01.2019 20:00
12591 6
10.01.2019 20:00
В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: региональный оператор сферы ТКО «мышей не ловит», мошенники в новогодние праздники не отдыхали, на Первой продольной ограничили скорость движения и другие темы дня.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.
Реклама
Популярное по теме
25.12.2018 20:03
52927 3
11.12.2018 20:04
45567 6
24.12.2018 20:02
40397 0
«Высота 102»ТВ: Регоператор сферы ТКО позорно провалил старт мусорной реформы в Волгограде09.01.2019 20:01
Росстат нарисовал портреты мужчин и женщин Волгоградской области в 2018 году02.01.2019 11:33
Волгоград - 2018: чем запомнится уходящий год30.12.2018 19:30
Волгоградский «Прудбой» признан лучшим полигоном России29.12.2018 12:16
«Высота 102»ТВ: Среди событий года жители Волгограда назвали ЧМ и летний ливень28.12.2018 20:16
«Высота 102»ТВ: К Новому году Волгоград подсветили как могли27.12.2018 20:03
Волгоградцы «вытягивают» на своих плечах жилищное строительство27.12.2018 14:15
В Волгоградской области более 70 тысяч человек встретят новый год без работы27.12.2018 12:40
«Высота 102»ТВ: В Волгограде полицейские и автомобилисты помечтали о будущем26.12.2018 20:05
«Высота 102»ТВ: Движение Волгограда вперед не остановить25.12.2018 20:03
Цены на основные продукты питания в Волгоградской области «движутся вперед»25.12.2018 10:45
«Высота 102»ТВ: Жители Волгограда могут рассчитывать на помощь с оплатой вывоза мусора24.12.2018 20:02
В Волгоградской области увеличился отток жителей сел в город22.12.2018 10:48
«Высота 102»ТВ: Жителей Волгограда тревожат растущие цены21.12.2018 20:11
Ливень, время и футбол: жители Волгограда назвали главные события уходящего года21.12.2018 16:05
Реклама