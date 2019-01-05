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В Волгограде иномарка наехала на своего хозяина

Происшествия 05.01.2019 10:37
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05.01.2019 10:37

35-летний мужчина с переломами бедренных костей попал в 25-ю больницу Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, травмы пострадавший получил во время ремонта машины в одном из гаражных боксов по улице Трехгорная.
По предварительной информации, мужчина не принял меры, препятствующие самопроизвольному движению машины "Киа Рио". А когда накинул клемы аккумулятора, то автомобиль попросту "наехал" на пострадавшего.

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