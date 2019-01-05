В Волгограде иномарка наехала на своего хозяина

По предварительной информации, мужчина не принял меры, препятствующие самопроизвольному движению машины "Киа Рио". А когда накинул клемы аккумулятора, то автомобиль попросту "наехал" на пострадавшего.

35-летний мужчина с переломами бедренных костей попал в 25-ю больницу Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, травмы пострадавший получил во время ремонта машины в одном из гаражных боксов по улице Трехгорная.