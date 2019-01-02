



Депутаты Волгоградской облдумы наметили себе обширный план работы в наступившем, 2019 году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные на сайте регпарламента документы, народные избранники собираются заняться внесением изменений в уже действующие законы, а также разработать совершенно новые. Например, в 2019 года депутаты намерены внести коррективы в законы о туризме, о капремонте, в социальный кодекс и т.д. Среди нововведений – освобождение от транспортного налога и налога на имущество индустриальных парков, действующих на территории региона. Внимание депутаты облдумы уделят и изменениям в законе о выборах – так, предлагается полностью отказаться от использования открепительных удостоверений во время проведения выборов и референдумов.

Вопросы защиты прав детей-сирот, предоставление бесплатных участков – все это тоже есть в годовой повестке работы регпарламента. Ну и не обойтись без новых ужесточений и ограничений – на сей раз они коснутся правил торговли алкогольными напитками. Есть, впрочем, среди законопроектов, которые готовят депутаты, и совершенно новые – например, о меценатстве и гражданской инициативе.

Также народные избранники готовы ограничить и себя в некоторых правах. Так, в следующем году планируется принять изменения в закон о статусе депутата, согласно которому теперь они не смогут беспрепятственно проходить на предприятия, в учреждения и воинские части.



