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В Волгоградской области мотоцикл врезался в иномарку

Происшествия 01.01.2019 11:10
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01.01.2019 11:10

51 летний водитель мотоцикла «Урал» накануне попал в больницу с травмами, полученными в результате ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, водитель мотоцикла не имел прав на управление транспортным средством. По предварительной информации, в хуторе Нижнеяблочный Котельниковского района области  «Урал» под управлением мужчины  врезался в иномарку «Хендэ I-30».

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